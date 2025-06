Magalli, battuta evitabile su Adinolfi: Caterina Balivo lo bacchetta

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 Caterina Balivo si è collegata con Raz Degan per parlare del digiuno al quale è recentemente sottoposto. Tra gli ospiti in studio c’era anche Giancarlo Magalli, il quale si è abbandonato ad una battuta evitabile in merito al giornalista Mario Adinolfi, attuale concorrente all’Isola Dei Famosi. La conduttrice è intervenuta prontamente, bacchettando il suo ospite ed invitandolo ad evitare commenti sul corpo delle persone.

Battuta evitabile di Magalli: la reazione di Balivo

Come di consueto oggi pomeriggio su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata de La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo. Nello specifico la conduttrice si è collegata con Raz Degan, il quale si è sottoposto a diversi giorni di digiuno. L’attore e modello ha spiegato le motivazioni dietro tale scelta, commentata in studio insieme alla nutrizionista Evelina Flavi, la quale ha sottolineato l’importanza di rivolgersi sempre ad un medico prima di sottoporsi a digiuni. Tra gli ospiti c’era anche Giancarlo Magalli, il quale si è abbandonato ad una battuta evitabile su Mario Adinolfi, giornalista ed attuale concorrente dell’Isola Dei Famosi.

Nel parlare di digiuni, difatti, Magalli ha esordito affermando “Chiamiamo Adinolfi”, aggiungendo poco dopo “Quello si è mangiato un cameraman”. I più non hanno apprezzato la sua battuta. In molti, difatti, l’hanno definita fuori luogo. La stessa Caterina Balivo, terminato il collegamento con Raz Degan, ha bacchettato prontamente Giancarlo. Nello specifico la conduttrice gli ha fatto notare come, in certi casi, determinate freddure vadano evitate sottolineandogli come sia meglio non scherzare sul corpo delle persone.

Magalli immediatamente si è giustificato, facendo notare come fosse un gioco e lo stesso Adinolfi spesso facesse dell’autoironia in merito. A quel punto Carina gli ha evidenziato come sia diverso fare certe battute in prima persona piuttosto che sentirle fare da altri, in quanto la percezione può cambiare. La discussione non è terminata lì. Giancarlo ha difatti affermato come il giornalista fosse andato sull’Isola anche per quello. Balivo, a quel punto, ha preferito cambiare discorso deviando la conversazione su altro.