Balivo furiosa bacchetta Magalli a La Volta Buona, è bufera: “Basta”

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Francesco Monte ha avuto la possibilità di ripercorrere uno degli eventi più traumatici della sua vita sentimentale. Ovvero quando, un po’ di anni fa, scoprì che la sua fidanzata Cecilia Rodriguez lo stava tradendo nella casa del Grande Fratello con Ignazio Moser. Un evento di cui ancora si parla dopo tutto questo tempo, ma la conduttrice ha cercato di indagare sulle sue sensazioni di quel momento: “Come ci si sente? Vorresti sparire” a quel punto è intervenuto Giancarlo Magalli con una battuta piuttosto infelice: “O vorresti sparare“. In un primo momento la padrona di casa si è lasciata andare ad una risata, poi lo ha ripreso dicendo: “No, ci sono dei casi seri” riferendosi ovviamente al femminicidio di cui purtroppo sentiamo parlare ogni giorno in televisione.

Non è la prima volta in cui, in questa trasmissione, Magalli si lascia andare a battute di questo tipo. Sono infatti un po’ di settimane che sui social lo bacchettano per le sue battute che, al giorno d’oggi, sembrano sfidare un po’ il politically correct. Proprio per questa ragione sono nate numerose antipatie proprio nei confronti di questo personaggio della tv così tanto chiacchierato.

Magalli non fa ridere , prima della battuta arriva la cattiveria.#LaVoltaBuona — Marina (@Marina47995810) February 18, 2025

La Volta Buona, una puntata difficile per la Balivo

Dopo aver ripreso Magalli per la battuta infelice, Caterina ha continuato la trasmissione parlando del caso di Tommy Cash, il cantante che parteciperà all’Eurovision Song Contest rappresentando l’Estonia con il brano “Espresso Macchiato”. Una sorta di satira sull’Italia che va dal luogo comune degli spaghetti a quello della mafia. Sono oramai un po’ di puntate che la Balivo tocca questo argomento e le sono arrivate un po’ di critiche proprio dalla nazione del cantante, infatti in televisione Caterina è stata accusata di aver preso con così poca ironia la canzone dell’artista perché, essendo nata vicino a Napoli, ha molto a cuore l’argomento della “mafia”.

Parole che hanno fatto infuriare ancora di più la Balivo, che in collegamento con la giornalista dell’Estonia, si è difesa prontamente facendo notare quanto il brano di Tommy Cash sia offensivo per gli italiani, ma soprattutto per le numerose persone che sono morte e che continuano a morire ogni giorno per via della mafia. Sui social c’è stato un plebiscito di consensi per Caterina, ma anche critiche da parte di chi invece l’ha accusata di non avere abbastanza ironia per comprendere il brano del cantante.