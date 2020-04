Magalli al vetriolo nei confronti di Barbara d’Urso: le parole del conduttore

Magalli non tenero nei confronti di Barbara d’Urso: le parole pungenti del conduttore de I Fatti Vostri. Giancarlo pronto a fare pace con Adriana Volpe

Giancarlo Magalli, in una recente intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, si è espresso sulla delicata vicenda televisiva che ha visto Barbara d’Urso e Matteo Salvini pronunciare in diretta e in tandem a Live – Non è la d’Urso la preghiera dell’Eterno Riposo. Un fatto che ha scatenato una miriade di reazioni, tra le quali una petizione lanciata su Change.org che chiede ai vertiti Mediaset l’immediata chiusura dei programmi della conduttrice napoletana dalle reti del Biscione (la petizione ieri aveva raggiunto più di 420mila firme). Magalli ha detto la sua proprio sulla questione che ha coinvolto la presentatrice e il leader della Lega. E non ha avuto parole tenere. Sempre di recente il ‘timoniere’ de I Fatti Vostri ha anche aperto a una pace con Adriana Volpe.

Magalli e la ‘solitudine a I Fatti Vostri

Magalli, prima di intervenire su Barbara d’Urso-Salvini, ha parlato di come l’esperienza a I Fatti Vostri ai tempi del Covid-19, per certi punti di vista, sia desolate e di come lo abbia posto in una situazione solitaria. “Prima Paolo Fox, poi l’orchestra di Demo Morselli, a seguire trucco, parrucco e costumi”, ha raccontato a proposito delle varie defezioni che ha visto il programma. Tuttavia lui non ha particolari problemi, anche perché ha bisogno di poco per andare in onda: “Ho tre giacche nel camerino; (ride) chi va in crisi sono le donne. Non sono capaci di truccarsi da sole, sono improvvisamente invecchiate di vent’ anni… Io al massimo mi devo tagliare i capelli”.

“Prego che cessino queste preghiere”

Spazio quindi al tandem d’Urso-Salvini in preghiera in diretta a Live su Canale 5. Magalli è tanto conciso quanto chiaro: “Prego che cessino queste preghiere”. Giancarlo torna poi a parlare dell’emergenza coronavirus: “Adesso dobbiamo affrontare le questioni grosse, ma con il successivo rimbalzo economico saranno altri guai”. E ancora: “È come avere il cancro e guarire: metti in ordine i valori, capisci quali sono le priorità”. Inoltre, di recente, è anche tornato su Adriana Volpe, aprendo a una ipotetica pace: “Perché non chiariamo io e lei? Io vorrei chiudere la vicenda. È successo tutto solo perché caratterialmente non potevamo funzionare. Ormai sono passati diversi mesi. Perché trascinarci in tribunale? In ogni caso so che sta vivendo un momento difficile”.