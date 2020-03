Adriana Volpe, Magalli sorpreso in diretta: “Che pensa di lei?” La risposta

Adriana Volpe, domanda a bruciapelo in diretta a Magalli a I Fatti Vostri: “Cosa ne pensa di quanto ha detto la bionda su di lei?” Il conduttore spiazzato, ma trova la risposta giusta

Giancarlo Magalli preso in contropiede su Adriana Volpe. Spiazzato, ma non sprovvisto, se la cava con una risposta da campione della tv fatta in diretta. Ma cosa è accaduto di preciso? Perché il conduttore si è ritrovato impicciato nell’ennesima domanda sulla presentatrice con cui è arrivato ai ferri corti dopo una lunga collaborazione professionale? Tutto è andato in scena durante la puntata de I Fatti Vostri del 26 marzo 2020. In trasmissione c’è stata in collegamento telefonico la madre di Maria Teresa Ruta, che con spassosa impertinenza, al presentatore, ha domandato a bruciapelo che cosa pensasse di quanto esternato da Adriana contro di lui prima dell’entrata al Grande Fratello Vip 4. Magalli, trovatosi alle corde, si è subito ripreso.

Magalli su Adriana: “Ho capito di chi parla ma quella bionda ha altri problemi più seri adesso”

“Ma cosa ne pensa di quello che ha detto la bionda di lei?”. Questa la domanda senza troppi fronzoli che la madre di Maria Teresa Ruta ha posto a Magalli che si è mostrato alquanto sorpreso. Tuttavia Giancarlo ha sfoderato una risposta coi fiocchi, evitando il tranello della polemica. “Ma che mi fa le interviste lei adesso? Ho capito di chi parla ma quella bionda ha altri problemi più seri adesso”, la replica, con evidente riferimento al lutto che la Volpe ha dovuto affrontare pochi giorni fa. Ricordiamo che la trentina ha abbandonato la Casa del GF Vip 4 anzitempo in quanto è scomparso suo suocero, Ernesto Parli, stroncato dal coronavirus.

Magalli e Volpe, una storia tormentata: Adriana lontana dalla Rai potrebbe approdare a Mediaset

La diatriba Magalli-Volpe è ormai cosa nota. I due conduttori, dopo essere arrivati ai ferri corti a I Fatti Vostri, hanno preso strade differenti. Giancarlo è rimasto alla guida dello storico programma di Rai Due, mentre Adriana si è ritrovata appiedata e senza contratto dalla Rai, dopo una parentesi a Mezzogiorno in Famiglia. In più occasioni la trentina ha sollevato critiche feroci sia verso il conduttore sia verso Viale Mazzini. Oggi i rumors televisivi parlano di un suo probabile approdo in Mediaset.