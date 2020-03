Adriana Volpe, dopo il GF programma a Mediaset? Parla Anna Valle

Adriana Volpe, dopo il GF Vip un programma a Mediaset? Parla Anna Valle, ‘appello’ al Biscione

Turbine di emozioni per Adriana Volpe. Gli ultimi giorni sono stati duri, ma al contempo ricchi di affetto. La conduttrice ha dovuto abbandonare anzitempo la Casa del Grande Fratello Vip 4 (tra l’altro era data come uno dei concorrenti papabili per la vittoria finale) per via del grave lutto che l’ha colpita: è morto, a causa del coronavirus, suo suocero, Ernesto Parli. Giorni di silenzio per Adriana che, poi, è tornata a parlare sui social, ringraziando tutti coloro che le hanno mostrato vicinanza in questo periodo. Oggi, tra i tanti estimatori, se ne è fatto vivo uno celebre: Anna Valle, attrice nonché Miss Italia 1995. La 44enne romana si è esposta senza troppi giri di parole in favore della Volpe, ‘appellandosi’ a Mediaset.

Anna Valle: “Sei la persona meravigliosa che sei… Spero che Mediaset ti dia il programma che ti meriti”

Poche ore fa Adriana ha condiviso sui suoi profili social il videomessaggio che ieri ha fatto pervenire nella Casa del GF Vip ai suoi ex compagni d’avventura. E sotto al post si è fatta viva Anna Valle, spendendo parole importanti per la conduttrice: “Sei la persona meravigliosa che sei… Spero che Mediaset ti dia il programma che ti meriti, per la tua eleganza e grande educazione… Sei unica Adriana ❤️ Ti sono vicina in questo triste momento”. Chissà se i vertici del Biscione stanno realmente pensando a una trasmissione da affidare alla trentina che al momento è ‘libera’. Come è noto, la sua collaborazione con la Rai si è conclusa nei mesi scorsi. La separazione non è avvenuta in modo sereno. Anzi, c’è stato un polverone molto rumoroso. Assai chiassosa anche la ruggine tra lei e Giancarlo Magalli.

Adriana Volpe, per l’approdo a Mediaset ci sono i presupposti

Oggi Adriana sembra aver voltato definitivamente pagina. E chissà che il futuro le riservi un programma in Mediaset. Dopotutto i presupposti non mancano. La Volpe, oltre a garantire esperienza e professionalità, grazie al GF Vip ha anche scoperto di piacere a una larga fetta di pubblico di Canale 5. Insomma, una trasmissione da affidarle non sarebbe proprio una scommessa. Forse più un ‘andare sul sicuro’.