Magalli a ruota libera: “Diedi un calcetto a Heather Parisi, ecco perché”

Tutto pronto per la nuova edizione de I Fatti Vostri (Rai Due). Il 14 settembre si ricomincia e si taglia il traguardo dei 30 anni di messa in onda. Alla guida sempre lui, l’intramontabile Giancarlo Magalli che nell’ultima intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni è tornato a parlare anche del tasto dolente Adriana Volpe. Non solo: spazio anche agli attriti del passato con Heather Parisi e Anna Falchi. Attriti meno roventi rispetto a quelli avuti con la conduttrice trentina, oggi ‘espatriata’ a Tv8, dove è in sella a Ogni Mattina. Magalli, circa i rapporti con le colleghe, si difende, raccontando che da quando è in tv ha lavorato con “un’ottantina” di donne e solo con le tre suddette ha avuto frizioni. “La statistica è dalla mia parte”, chiosa, per poi aggiungere qualche dettaglio inedito, come il calcetto rifilato alla Parisi…

Magalli ai nastri di partenza de I Fatti Vostri 2020/2021: la difesa e le parole si Volpe, Falchi e Parisi

Sulla Volpe Magalli taglia corto, affermando di aver lavorato con “decine e decine di colleghe” senza mai aver “avuto problemi”. E con Heather Parisi? “Mi si metteva davanti quando parlava. Una volta da dietro le diedi un calcetto”, racconta, aggiungendo che la ballerina si girò facendogli notare il gesto. “E se ti rimetti davanti te ne do un altro”, la reazione del conduttore romano che tuttavia sostiene come Heather abbia uno “straordinario talento” e che alla “fine un capriccio da una brava così lo si può sopportare”. Si passa ad Anna Falchi. Magalli ricorda l’episodio avvenuto in una lontana Domenica In, quando lei raccontò una barzelletta un po’ piccante nel pomeriggio di Rai Uno. “Ma come ti viene in mente?”, commenta il presentatore de I Fatti Vostri, rimarcando come solo con tre donne, nell’arco di una carriera, abbia avuto degli scontri.

Adriana Volpe e Magalli: ma quale pace….

Dopo la fine dell’esperienza di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip 4 (ha dovuto abbandonare il reality anzitempo per la scomparsa del suocero), sembrava che ci fosse spazio per distendere i rapporti con Magalli. Quest’ultimo dichiarò di essere disponibile a chiedere in parte scusa e a fare pace. Peccato che la Volpe disse che sì aveva sentito tali buone intenzioni, ma che privatamente non le giunse mai alcun segno diretto da parte dell’ex collega. A oggi i due continuano a non aver alcun dialogo. Anzi la loro vicenda è finita in un’aula di tribunale.