Madre di Belen: “Donne della mia famiglia guerriere”. Poi sbotta

Continua a impazzare il gossip circa la presunta rottura tra Stefano De Martino e Belén Rodríguez. Se da un lato gli amici e le personalità vicine alla coppia in questi giorni stanno provando a smentire le voci sul loro conto, dall’altro a gettare benzina sul fuoco è arrivata Veronica Cozzani, la mamma della showgirl argentina. La donna infatti negli ultimi giorni ha pubblicato alcune immagini con un forte doppio senso accompagnate da didascalie che lasciano ben poco spazio all’immaginazione sulla sua pagina Instagram, alimentando le voci circa la fine del matrimonio tra la figlia e il conduttore di Bar Stella.

Non solo, i suddetti post farebbero anche pensare che le voci sui tradimenti di De Martino ai danni della showgirl argentina siano vere. Insomma la suocera dell’ex ballerino di Amici, che dopo la prima separazione della coppia era stata criticata e accusata di intromettersi troppo nella vita matrimoniale della figlia, oggi è la prima a sostenere Belen.

Le donne Rodriguez sono delle guerriere

Come ormai tutti sapranno negli scorsi giorni la stessa Belen aveva pubblicato sul suo profilo Instagram un video che ritraeva alcuni cervi in un prato. Un chiaro segnale a detta di molti circa la veridicità delle voci circolate nei giorni precedenti riguardo alcuni tradimenti perpetrati di De Martino ai danni della moglie. Ebbene anche la mamma della Rodriguez, Veronica Cozzani, ha pensato bene di pubblicare immagini di cervi. Stando all’interpretazione di molti fans quello sarebbe stato un chiaro segnale per suggerire proprio che sia quella la chiave di lettura giusta riguardo quello che sarebbe successo tra la figlia e De Martino.

Ma non è finita qui in quanto poche ore fa la Cozzani ha pubblicato un’altra fotografia sui social. L’immagine ritrae le donne della famiglia Rodriguez, uno scatto in bianco e nero nel quale le protagoniste indossano ognuna una mascherina con le proprie iniziali.Si tratta pertanto con ogni probabilità di una fotografia scattata durante la pandemia ma la donna ha deciso di rendere pubblica solo ora per lanciare un importante e profondo messaggio: “Le donne di questa famiglia sono guerriere! Forza donne! Vi voglio tanto bene!” si legge sotto al post.

Una dedica chiaramente indirizzata alle figlie e alla fidanzata di Jeremias. Ovviamente la Cozzani tra le donne guerriere della famiglia Rodriguez include anche se stessa e non è ben chiaro quale sia l’interpretazione di questa didascalia: è probabile che anche le altre componenti della famiglia Rodriguez oltre a Belen stiano soffrendo e vivendo un momento difficile? Ovviamente al momento il gossip si sta occupando solo della primogenita di Veronica Cozzani e il messaggio sembra proprio essere rivolto esclusivamente a lei.

I commenti dei followers

Com’è facile immaginare la fotografia ha suscitato scalpore e con esso anche un’ondata di commenti più e meno positivi. Alcuni infatti hanno appoggiato la Cozzani e il suo atteggiamento da mamma chioccia, altri invece l’hanno attaccata e si sono detti stanchi delle continue frecciatine tra lei, Belen e De Martino. Anche questa volta alla mamma della showgirl argentina non è sfuggito nulla e si è dimostrata pronta a rispondere a ogni tipo di provocazione: “Ma anche basta…..” ha commentato un’utente e non è tardata ad arrivare la risposta della Cozzani che ha replicato con un secco “Basta lo dico io!”.

Insomma abbiamo capito tutti quanti che mamma Rodriguez difenderà la figlia con i denti e con le unghie in quanto, come scritto anche nel post, le donne con carattere e forza non si fanno abbattere da niente e nessuno.