Madonna sorprende tutti in Puglia: show al ristorante

Il 16 agosto scorso Madonna, regina ancora oggi incontrastata del pop mondiale, ha compiuto 63 anni. Anche quest’anno, come i precedenti, l’artista statunitense ha deciso di passare questi giorni agostani nel nostro paese. Con l’Italia, ça va sans dire, la cantante ha un rapporto speciale, essendo originaria (da parte di padre) di Pacentro, in Abruzzo.

Ed ecco dunque che in Puglia, prima all’amato Borgo Egnazia e poi in giro per i borghi più belli, Madonna è tornata a fare una capatina per qualche giorno di festeggiamenti e relax. Del ritorno della cantante di Like a Virgin in Italia vi avevamo raccontato su Gossip e Tv in questo articolo. Ma è stato soltanto ieri sera, 19 agosto, che l’interprete ha voluto svelare pubblicamente come ha deciso di passare la serata del suo genetiaco e dove soffiare le candeline.

Per l’occasione, Madonna ha scelto la suggestiva Ostuni, dove è sbarcata in compagnia della primogenita Lourdes Maria, del toy boy Ahlamalik Williams e dal figlio Rocco, avuto dalla precedente relazione con il regista Guy Ritchie. In forma fisica invidiabile con indosso uno scollatissimo abito azzurro, la cantante ha festeggiato dentro ad un ristorante del centro con tutta la sua crew.

Madonna canta Bella ciao ad Ostuni: tutti i dettagli del party di compleanno

Su Instagram, la cantante ha voluto documentare la divertente serata passata fra una passeggiata per le vie della città, brindisi come se piovessero e una divertente sessione di “karaoke” improvvisato a suon di tamburelli. Ecco dunque che sul social vediamo l’artista scatenarsi sulle note di Bella Ciao, il celeberrimo inno partigiano trasformato in fenomeno di culto grazie alla serie La Casa di Carta. Davvero una splendida pubblicità per il ristorante Casa San Giacomo, che ha avuto l’onore di ospitare una delle più apprezzate artiste al mondo.

Nei giorni scorsi alcuni fortunati passati hanno avuto la possibilità di pizzicare Madonna passeggiare per le vie di Lecce. La cantante e il suo entourage sono arrivati nel capoluogo a bordo del Salento Express. Il mezzo scelto è un treno d’epoca affittato insieme ad un gruppo di musicisti locali che l’hanno accompagnata, cantando e suonando lungo il tragitto. In città, Louise Veronica Ciccone ha fatto visita a Piazza Duomo e alla cattedrale, come una turista “qualunque.