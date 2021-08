Madonna compleanno in Puglia: prezzi location da capogiro

Ancora una volta la popstar americana Madonna ha scelto l’Italia per passare le sue vacanze, ma soprattutto per festeggiare il suo compleanno. Nella serata di Ferragosto, mentre in Sicilia si davano inizio ai festeggiamenti del compleanno di Diletta Leotta, in Puglia si accendevano le luci per quello della celebre artista internazionale.

La cantante ha rinnovato ancora una volta la sua preferenza per un noto resort di lusso nelle campagne di Savelletri, dove alloggiò anche nel 2017 e ancora prima l’anno precedente. La splendida struttura alberghiera, fiore all’occhiello dell’accoglienza in Puglia, è di proprietà del gruppo San Domenico Hotels.

Definire resort Borgo Egnazia è molto riduttivo. La location è proprio un piccolo paese che combina tradizione ai più alti standard dell’hotellerie internazionale. Il borgo è costituito da 63 camere, 92 casette e ben 28 ville. Ed è proprio in una di queste residenze esclusive che ha alloggiato Madonna insieme ai suoi figli ed amici.

La regina del pop internazionale ha usufruito anche di uno dei diversi ristoranti presenti nella struttura, che ha assicurato il catering per la cena del festeggiamento del compleanno. Il Borgo assicura anche piscine indoor e outdoor, campi da tennis e un campo da Golf.

La tranquillità e la pace, oltre che la privacy, vengono assicurati dalla cinta di ulivi secolari che circondano la location. A completare il tutto anche i meravigliosi affacci sul mare. Ma quanto avrà pagato Madonna per alloggiare in questo paradiso terrestre made in Italy? In alta stagione una stanza doppia supera i 1600 euro a notte.

Una cifra che però è riferibile ad una stanza matrimoniale, quindi per le ville (scelta su cui avrà optato la cantante) le cifre saranno da capogiro. Tra gli altri vip ad aver alloggiato nello stesso resort di Madonna, anche Jessica Biel e Justine Timberlake.

La celebre coppia scelse proprio la piazzetta del Borgo per festeggiare le nozze nel 2012. Nelle Instagram stories postate da uno degli invitati di Madonna si è appreso che la cantante ha scelto la stessa piazzetta usata dai Timberlake per i festeggiamenti del suo 63esimo compleanno. Presenti all’evento oltre i figli della cantante anche il baby fidanzato Ahlamalik Williams.