Madonna complottista sul Coronavirus: Instagram la censura

Madonna si improvvisa complottista sul Coronavirus, ma il suo video non è piaciuto a Instagram. I social network sono territorio di scontri e confronti, ma si rivelano spesso anche portatori di fake news. Purtroppo. Ma le varie piattaforme non se ne stanno a guardare, anzi ultimamente stanno agendo contro la diffusione di notizie false. In che modo? Bloccando la visualizzazione delle stesse, che sia un video o un tweet o un articolo. E anche Madonna ne sa qualcosa dopo ciò che è successo sul suo profilo Instagram. La cantante ha pubblicato un video in cui si afferma che sarebbe stato già trovato un vaccino per il Covid-19 ma che verrebbe tenuto nascosto affinché “i ricchi possano diventare ancora più ricchi”. Non una novità purtroppo, ne leggiamo anche di peggio tra persone comuni. Ma Instagram ha subito censurato il video: al suo posto si poteva leggere la scritta “Informazioni false”.

Madonna censurata da Instagram: il video sul Coronavirus sparisce

Il video non è stato quindi visualizzato da nessuno e in un secondo momento è stato anche rimosso. Forse da Madonna stessa, forse da Instagram, fatto sta che dopo essere stato oscurato il video è sparito dal profilo Instagram della cantante. Lo stesso video inoltre, già segnalato su altri social, era stato pubblicato anche da Donald Trump Jr, che era stato bloccato da Twitter per mezza giornata. Qualcosa insomma inizia a smuoversi per combattere le fake news, ma torniamo a Madonna perché la censura da Instagram non è tutto. Il social network ha anche provveduto a indirizzare gli utenti che si imbattevano in questo video di Madonna presso una pagina in cui si spiegava la realtà dei fatti. Ovvero che un vaccino non c’è ancora.

Madonna parla del vaccino per il Coronavirus, Instagram la censura e Annie Lennox commenta

Sotto al posto della cantante inoltre sono arrivati numerosissimi commenti di fan delusi scoprendo che Madonna si è rivelata complottista sul vaccino. E tanti altri hanno invitato la cantante a non diffondere fake news. Tra i tanti commenti non è passato inosservato quello di Annie Lennox, cantante degli Eurythmics, che ha definito il tutto “una vera follia”, incredula del fatto che Madonna potesse credere a “questi pericolosi ciarlatani”, come li ha definiti la Lennox. Madonna avrà imparato la lezione?