Madonna positiva al test degli anticorpi per il Covid-19: “Contagiata”

La popstar ha rivelato ai suoi seguaci di essere risultata positiva al test per gli anticorpi del Coronavirus

Annuncio inaspettato della cantante su Instagram: Madonna ha confessato ai follower di essersi sottoposta al test per rivelare gli anticorpi contro il virus ed è risultata positiva. “Ho fatto un test l’altro giorno. E ho scoperto che ho gli anticorpi. Quindi sono stata contagiata dal Covid-19”. L’artista 61enne, che ha rivelato la notizia nell’ultima puntata del suo diario di quarantena nella giornata di giovedì 30 aprile, dal mese di marzo sta trascorrendo il periodo di quarantena con i suoi affetti in Portogallo. Stando a quanto riportano i referti medici, il test controlla gli anticorpi nel sangue per vedere se una persona è stata precedentemente esposta al virus. L’agenzia ha affermato che “se un risultato di un test positivo mostra che hai anticorpi, probabilmente sono derivati ​​da un’infezione con SARS-coV-2”, il virus che causa il Coronavirus. La Ciccone non ha svelato se il suo sia un caso di malattia asintomatica.

L’artista entusiasta del risultato del test: “Domani farò un lungo viaggio”

Avere gli anticorpi non significa però essere fuori pericolo: i medici hanno anche affermato che al momento non è chiaro se avere gli anticorpi renda qualcuno immune al virus o impedisca loro di contrarlo nuovamente. Ad ogni modo, il risultato del test ha fatto gioire la celebre popstar che ha svelato di voler trascorrere più tempo fuori casa e di non aver paura del Coronavirus: “Domani farò un lungo viaggio in macchina, abbasserò giù il finestrino e respirerò l’aria Covid-19. Sì. Spero che il sole splenda”.

Madame X Tour, tournée sfortunata per Lady Ciccone

Un periodo della carriera davvero sfortunato per Veronica Louise Ciccone. Prima dell’emergenza sanitaria, l’artista americana si è vista costretta a sopprimere diversi concerti del Madame X Tour a causa di alcuni infortuni e problemi di salute. Volata poi in Portogallo con i figli per trascorrere la quarantena insieme, la donna ha inevitabilmente cancellato tutte le date ma continua a tenersi in contatto con i suoi fan attraverso i canali social.