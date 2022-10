Madonna irriconoscibile fa coming out: “Sono gay”

A 64 anni Madonna non smette di stupire. In un video pubblicato su Tik Tok – social network che nell’ultimo periodo ha superato di gran lunga Instagram e Facebook – la regina del pop ha fatto coming out. Un video che è prontamente diventato virale sul web e che ha lasciato davvero tutti di stucco. Un filmato che, tra l’altro, ha ottenuto oltre tredici milioni di visualizzazioni e più di un milione di like (al momento in cui stiamo scrivendo).

Louise Veronica Ciccone si è mostrata irriconoscibile, con capelli fucsia e un volto piuttosto provato, forse messo a dura prova dagli eccessivi ritocchini. Nel video Madonna ha in mano delle mutandine rosa. “Se non ci riesco, significa che sono gay”, ha affermato con l’intenzione di lanciarle in un cesto per poi scrivere: “Non ci sono riuscita, sono gay”. Ha dunque fatto coming out?

Per alcuni sì, per altri si tratta dell’ennesima provocazione. Magari un gioco che prende spunto dall’annuncio fake dell’ex calciatore Iker Casillas, che su Twitter ha ammesso di essere gay per poi ritrattare tutto chiarendo di essere stato vittima di un hacker.

Di sicuro Madonna, nel corso della sua lunga carriera, non ha mai nascosto una certa attrazione verso le donne. Sul palco, ad esempio, ha baciato diverse colleghe più giovani: da Britney Spears a Christina Aguileira passando per Nicky Minaj.

Senza dimenticare che nel 2007 la modella e attrice Jenny Shimizu ha dichiarato di essere stata l’amante di Madonna per un lungo periodo: liaison mai confermata dalla diretta interessata.

La vita privata di Madonna

La diva della musica internazionale ha sempre avuto lunghe e brevi relazioni con uomini. La scorsa estate ha fatto chiacchierare il suo legame con Andrew Darnell, 23enne top model internazionale che lavora per un’importante agenzia americana. Da poco apparso sul piccolo schermo, con una prima prova d’attore nella commedia Betty su HBO, è un appassionato di skateboard.

Madonna è stata sposata due volte: dal 1985 al 1989 con Sean Penn mentre dal 2000 al 2008 con Guy Ritchie. Dall’unione con quest’ultimo è nato il figlio Rocco mentre in precedenza, dal rapporto con il personal trainer Carlos Leon, ha avuto la primogenita Lourdes.

Madonna ha poi adottato altri tre bambini, tra cui David, che sogna di affermarsi nel mondo del calcio e per questo la madre si è trasferita con lui in Portogallo.