Madonna difende Michael Jackson dalle accuse di Leaving Neverland

Leaving Neverland documentario contro Michael Jackson: Madonna difende il cantante

Continua a far discutere Leaving Neverland, il documentario che racconta dei presunti abusi compiuti da Michael Jackson negli anni Novanta. Dalla parte del cantante scomparso nel 2009 si è schierata Madonna, che ha sempre avuto un buon rapporto con il collega. In un’intervista rilasciata a British Vogue per la promozione del suo nuovo album, Madame X, Lady Ciccone ha preso le parti di Michael. A detta della regina del pop le persone restano innocenti fino a prova contraria. L’italo-americana ha ricordato che anche nei suoi confronti ci sono state molteplici accuse ma nessuna si è dimostrata veritiera perché senza alcun tipo di prova.

Le parole di Madonna sulla polemica su Michael Jackson

“Non ho una mentalità da linciaggio, quindi nella mia mente, le persone restano innocenti fino a prova contraria. Ho avuto mille accuse rivolte contro di me, che non sono vere. Quindi il mio atteggiamento quando le persone mi dicono cose su altre persone è: “Puoi dimostrarlo?”, ha dichiarato Madonna nell’intervista rilasciata alla rivista inglese. La popstar ha pure rivelato di non aver visto ancora Leaving Neverland: “Ma immagino che debbano essere le persone a raccontare gli eventi reali, poi però, naturalmente, a volte le persone mentono. Mi chiederei cosa c’è dietro alle affermazioni? Denaro? Estorsione? Prenderei in considerazione tutto questo…”.

La famiglia di Michael Jackson si è scagliata contro gli autori

Al momento nessun componente della famiglia di Michael Jackson ha ringraziato pubblicamente Madonna per le parole spese nei confronti del re del pop. Negli scorsi mesi i figli, le sorelle e i fratelli di Michael hanno fatto il possibile per onorare la memoria dell’artista “È una maratona unilaterale di propaganda non verificata. Ciò che la gente non sa è che Wade Robson ha cambiato la sua versione dei fatti, quella che aveva raccontato sia prima che dopo la morte di Michael”, ha replicato Jermaine Jackson, fratello maggiore di Michael, all’opera diretta dal regista britannico Dan Reed e trasmessa dalla HBO.

Il ritorno di Madonna: nuovo album e nuovo tour

Intanto Madonna, dopo una lunga pausa dovuta ai suoi impegni famigliari, è tornata a cantare. Il quattordicesimo album della 60enne uscirà il prossimo 14 giugno. Madame X è stato anticipato da Medellin, canzone realizzata con la collaborazione del cantante colombiano Maluma. Il prossimo settembre Madonna partirà per il tour, che toccherà alcune città americane ed europee (Italia esclusa).