Paris, la figlia di Michael Jackson è stremata: “Stanca di tutto ciò”

La figlia di Michael Jackson, Paris, è stremata dopo una settimana di rumors e voci: “Sono stanca di tutto questo”. Nel frattempo il discusso documentario sul padre, “Leaving Neverland”, arriva in Italia

Settimana convulsa quella vissuta da Paris, la figlia di Michael Jackson. La giovane è stata al centro di numerose voci, scaturite dopo l’uscita del chiacchieratissimo documentario sul padre “Leaving Neverland” in cui sono tornate a galla le accuse sul Re del Pop circa abusi e atti di pedofilia. Tornando alla ventenne figlia d’arte, sono stati particolarmente tambureggianti nei giorni scorsi i rumors che hanno raccontato di un suo presunto tentativo di suicidio, smentito dalla stessa Paris che, con rabbia, via Twitter, ha sentenziato: “Fanc… Bugiardi bast…i”. Le chiacchiere attorno a lei da parte dei media americani non si sono però placate.

Paris Jackson, settimana da incubo per la figlia ventenne del Re del Pop: rumors e smentite

Oltre alla voce del tentato suicidio, alcune testate a stelle e strisce hanno pubblicato delle foto di Paris che è stata immortala a un distributore di benzina. Nella fattispecie il fidanzato stava facendo rifornimento mentre lei ascoltava musica con gli occhi chiusi. Alcuni titoli sono stati: “Paris Jackson si addormenta alla guida mentre il compagno fa benzina”. Tali situazioni stanno esasperando la figlia di Michael Jackson che è quindi tornata su Twitter: “Parcheggio al distributore in attesa che il mio ragazzo pompi il gas. Chiudo gli occhi per ascoltare la mia canzone preferita. Mi scattano foto e le ingrandiscono, accusandomi di addormentarmi al volante. Quando finirà tutto questo…”. E ancora: “In questa settimana sono state dette str….te senza sosta. Sono molto stanca di tutto ciò”.

Arriva in Italia “Leaving Neverland”, il discusso documentario sul Michael Jackson: l’appuntamento è sul canale NOVE

Proprio oggi arriva in Italia il chiacchierato e discusso documentario “Leaving Neverland“, che sarà messo in onda sul canale NOVE. L’opera sarà divulgata in due spezzoni. La prima puntata, appunto, vedrà la luce stasera, mentre la seconda sarà in onda, sempre su NOVE, domani mercoledì 20 marzo. Il documentario è stato coprodotto da Hbo e Channel 4. La regia è stata affidata a Dan Reed.