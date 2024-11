Madonia, tweet al vetriolo su Lucarelli: “Parla chi non ha una vita”

Angelo Madonia s’intromette nella faida tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. Fin dall’inizio di Ballando con le stelle, Sonia e Selvaggia non si sono risparmiate, diventando protagoniste di vari scontri. All’inizio, la Bruganelli aveva criticato la giornalista per un commento che considerava irrispettoso, dato che in quel momento sua figlia stava seguendo la trasmissione da casa. Una polemica abbastanza inutile, immediatamente contestata da Selvaggia. Da allora, le due hanno continuato a scambiarsi frecciatine, culminate in un acceso diverbio avvenuto sabato scorso, 9 novembre.

Durante la settima puntata di Ballando con le stelle, Sonia ha interrotto Selvaggia prima che potesse esprimere il suo giudizio, accusandola di parlare di lei a pagamento, un riferimento alla newsletter della Lucarelli a cui si accede tramite l’abbonamento mensile. La giornalista ha replicato ricordando che non c’è nulla di male nell’essere pagati per il proprio lavoro e ha aggiunto che, a differenza sua, non ha sposato un uomo ricco e deve quindi guadagnarsi da vivere autonomamente.

Nonostante la maggioranza del pubblico e giudici come Fabio Canino e Alberto Matano si siano schierati in difesa di Selvaggia, Sonia Bruganelli ha continuato a mantenere la sua posizione contro la giornalista. Oggi, lunedì 11 novembre, ospite a La Vita in Diretta, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha ribadito che ciò che Selvaggia Lucarelli ha scritto su di lei non è, a suo avviso, inerente al giornalismo. Inoltre, ha ricordato un episodio in cui aveva invitato Selvaggia nel suo programma social dedicato ai libri, aggiungendo però di non aver potuto caricarlo su Mediaset Infinity perché “forse aveva una causa in corso con Mediaset”.

Un’insinuazione piuttosto pesante, prontamente smentita dalla Lucarelli. “Non ho alcuna causa con Mediaset, sono stata anche ospite di Bianca Berlinguer pochi mesi fa. Sonia Bruganelli ha riferito una cosa falsa a La Vita in Diretta. Io boh”, ha scritto la giornalista nelle sue storie Instagram. In tutto ciò, ha deciso d’intervenire anche il compagno della Bruganelli, ovvero Angelo Madonia. Il volto di Ballando con le Stelle ha infatti pubblicato un tweet che in tanti hanno interpretato come una stoccata nei confronti di Selvaggia:

Chi non ha una vita deve per forza parlare (lavorare) della vita degli altri. Spacciandosi per fenomeno vendendo residui di memorie. Prima del professionista viene l’uomo. È lì il gap.



Sebbene nei commenti abbia chiarito di non riferirsi a nessun giudice in particolare, è difficile non collegare il tempismo del tweet alla faida tra Sonia e Selvaggia. Ad un utente che gli suggeriva di non intromettersi per difendere la sua ‘dolce metà’, il ballerino ha risposto: “In un mondo dove tutti si intromettono. Sono libero anche io di dire e scrivere ciò che mi pare”. A questo punto, resta da vedere se, nella prossima puntata di Ballando con le stelle, Selvaggia chiederà a Madonia spiegazioni riguardo a questo tweet.