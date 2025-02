Madonia fuori da Ballando 2025: annuncio e reazione del ballerino

Angelo Madonia non farà sicuramente parte del cast di Ballando con le Stelle 2025: questo almeno è ciò che ha rivelato sul suo profilo Instagram nelle scorse ore il giornalista Gabriele Parpiglia che dà la notizia come “ufficiale”. Lo scrittore ha inoltre sostenuto che il danzatore palermitano starebbe tentando di entrare a far parte della lista di vip che popoleranno la prossima stagione de L’Isola dei Famosi. Il danzatore, letto quanto riferito da Parpiglia, ha avuto una ‘reazione’.

Botta e risposta tra Angelo Madonia e Gabriele Parpiglia

“Ufficiale, Madonia non farà parte del cast di Ballando con le Stelle 2025”, ha sostenuto il giornalista. “E poi ci sono le persone coerenti, mi ha bloccato ma parla di me”, la reazione del compagno di Sonia Bruganelli nel commentare il post di Parpiglia. Da notare che Madonia si è limitato a lanciare l’accusa di incoerenza nei confronti dello scrittore, senza però smentire la notizia. D’altra parte quanto sostenuto da Parpiglia non è proprio un fulmine a ciel sereno, considerando il modo in cui si è conclusa l’avventura del danzatore a Ballando 2024.

Cosa è successo a Ballando con le Stelle 2024

Nel popolare programma di Rai Uno si è verificato un caso senza precedenti nell’ultima edizione: mai prima di Madonia un professionista del corpo di ballo era stato cacciato per atteggiamenti non ritenuti idonei con lo spirito della trasmissione. Per chi non lo ricordasse o non lo sapesse, il danzatore era stato accoppiato con Federica Pellegrini.

Peccato che quest’ultima e pure chi lavora nello show hanno sostenuto che da parte di Madonia non c’è stata la giusta attenzione da parte del professore nei confronti dell’alunna vip. Una situazione che ha spinto i vertici di Ballando a sostituire Madonia a gioco in corso. Al suo posto è prima subentrato Samuel Peron (che però si è subito infortunato) e poi Pasquale La Rocca con il quale la ‘Divina’ ha trovato finalmente un ottimo feeling in pista.

Per quel che riguarda i rapporti tra Madonia e Parpiglia, non sono affatto buoni. Nemmeno quelli tra il giornalista e Sonia Bruganelli. Un tempo amici, i due si sono poi allontanati per delle vicende professionali irrisolte. Di recente, in diversi casi, l’imprenditrice e lo scrittore si sono scontrati duramente sui social.