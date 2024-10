Madonia, dedica hot per Bruganelli: “Perdo il controllo”, la reazione

Angelo Madonia e Sonia Bruganelli non si nascondono più. Dopo essere stati avvistati insieme pochi mesi fa, alimentando i primi rumors su una possibile relazione, la coppia ha poi confermato ufficialmente la loro storia. Nell’ultimo periodo, infatti, i due hanno scelto di vivere il loro amore alla luce del sole, uscendo allo scoperto tra baci e dediche pubbliche. Quest’anno, la Bruganelli ha accettato di mettersi in gioco come concorrente a Ballando con le Stelle, lo stesso show in cui Madonia lavora da anni come ballerino. Nonostante ciò, non hanno voluto partecipare in coppia, evitando così di alimentare ulteriori gossip o influenzare la gara.

Difatti, Madonia balla in coppia con Federica Pellegrini, mentre il partner di Sonia è il ballerino Carlo Aloia. Fino ad ora, la loro avventura nella trasmissione condotta da Milly Carlucci non è andata nel migliore dei modi. Nonostante ciò, i due sembrano più felici che mai, tanto da condividere con il mondo la loro passione. In vista della nuova puntata di Ballando, Angelo ha voluto fare pubblicamente una dedica romantica a Sonia, condividendo nelle sue storie Instagram un video in slow motion della donna, in cui mette in mostra tutta la sua bellezza e sensualità.

Aggiungendo un cuoricino al video, il ballerino ha scelto come sottofondo musicale la canzone “Lose Control” di Teddy Swims”, evidenziando proprio il verso: “Perdo il controllo quando sei vicino a me”. Poco dopo, è arrivata la risposta della Bruganelli, che ha repostato la storia, aggiungendo il commento: “Tu sai“, con delle mani a cuoricino. Insomma, Ballando con le Stelle non sembra aver messo alla prova il loro amore, anzi, la relazione tra Sonia e Angelo continua a gonfie vele.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia: le critiche a Ballando con le Stelle

Come già accennato, il percorso di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia a Ballando con le Stelle si sta rivelando piuttosto tortuoso. Da un lato, le esibizioni di Federica Pellegrini e Madonia hanno ricevuto diverse critiche da parte della giuria, provocando la reazione di Angelo. Quest’ultimo ha infatti risposto stizzito a Selvaggia Lucarelli, prendendola in giro per la sua scarsa conoscenza del mondo della danza. La giornalista non è rimasta in silenzio e ha replicato sarcasticamente, insinuando che Sonia Bruganelli gli ha “contagiato” l’antipatia.

D’altro canto, anche l’ex moglie di Paolo Bonolis ha avuto un acceso scontro con la Lucarelli. Sonia ha ricevuto duri giudizi e bassi punteggi dalla giuria, tanto da finire al penultimo posto della classifica durante l’ultima puntata di Ballando. In particolare, la Bruganelli se l’è presa con Selvaggia, accusandola di averla ridicolizzata davanti a sua figlia, che seguiva lo show da casa. La Lucarelli non ha tardato a rispondere, accusandola di voler vittimizzarsi e dichiarando di non voler più avere a che fare con lei.

A questo punto, sarà davvero interessante assistere al confronto tra Sonia e Selvaggia dopo la recente faida social, durante la puntata di Ballando con le Stelle di questa sera, sabato 12 ottobre, su Rai Uno.