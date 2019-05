Made in sud, Fatima Trotta sogna Sanremo: le parole su De Martino e Izzo

Made in sud, Fatima Trotta si racconta: il ritorno in tv dopo un anno di pausa e i sogni nel cassetto

Made in sud quest’anno è riuscito a conquistare un notevole fetta di pubblico. Il programma Rai, pur scontrarsi con dei competitor forti (come il Grande Fratello della d’Urso), settimana dopo settimana ha portato a casa ottimi risultati. La presentatrice Fatima Trotta, intervistata da Blogo, si è detta soddisfatta del successo raggiunto dallo show. Pensandoci bene, secondo lei, anche lo stop di un anno è servito alla trasmissione che, fin dalla prima, ha visto il cast carico e pronto a tutto. Dopo Made in sud, che Fatima considera un po’ la sua casa, la conduttrice continuerà comunque a puntare in alto. Sanremo? Sarebbe un sogno per lei.

Made in sud, l’intervista di Fatima Trotta: le parole su Stefano De Martino, Biagio Izzo e tutto il cast del programma

Il successo di Made in sud ha spinto la rete a prolungare la trasmissione per altre tre settimane. Questo importante traguardo, secondo Fatima Trotta, sarebbe tutto merito del cast e delle persone che quest’anno si sono messe in gioco cercando di dare il meglio allo show. “Ci siamo giocati tutto in questa edizione. È stato un anno particolare per l’atmosfera che si è respirata, per la nuova conduzione su Stefano De Martino e Biagio Izzo. Un’edizione che ci ha fatto riscoprire artisticamente e umanamente“, ha dichiarato la conduttrice. “Si è creata un’atmosfera meravigliosa dietro le quinte e tutta questa magia l’abbiamo portata dai camerini in scena”, ha poi aggiunto la Trotta.

Made in sud: Stefano De Martino conquista tutti

Una delle più grandi scoperti di questa nuova edizione di Made in sud è stato sicuramente Stefano De Martino. L’ex ballerino di Amici, difatti, è riuscito a convincere tutti nei panni di conduttore. La rete è così entusiasta della sua performance che, secondo le ultime indiscrezioni, pare voglia affidargli un altro programma l’anno prossimo.