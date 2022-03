Made in Sud 2022, due cantanti alla conduzione: chi sostituirà De Martino

Sono iniziate a trapelare prime indiscrezioni sui nuovi conduttori di Made in Sud 2022. Quando è stato annunciato il ritorno del programma dedicato alla comicità partenopea, e non solo, si dava per certo che sarebbe tornato con la conduzione di Stefano De Martino. Forse questo annuncio ha colto un po’ di sorpresa lo stesso De Martino, che stando a voci di corridoio, che stanno trovando conferma nei fatti, ha chiesto di essere esonerato dalla conduzione di Made in Sud. Al momento è impegnato con Stasera tutto è possibile, altro amatissimo programma di Rai Due, ma subito dopo tornerà a “casa”. Dove? Ad Amici di Maria De Filippi.

Stefano sarà di nuovo giudice del Serale, aveva già accettato la proposta di Maria e per questo ha deciso di rinunciare a Made in Sud. Questo almeno è trapelato al momento e le conferme nei fatti di cui prima stanno nella ricerca dei nuovi nomi per la conduzione. Tv Blog ha svelato delle possibili trattative in corso con due cantanti napoletani che potrebbero cimentarsi con la conduzione. Si parla di Clementino e Rocco Hunt conduttori di Made in Sud 2022.

Per Clementino non sarebbe la prima avventura televisiva, dato che è uno dei protagonisti delle sedie di The Voice Senior. La sua simpatia e il suo essere frizzante ed esuberante potrebbero rendere Clementino il volto perfetto per Made in Sud. Al suo fianco potrebbe esserci Rocco Hunt, anche lui potrebbe rivelarsi una scelta vincente. I sostituti di Stefano De Martino e Fatima Trotta a Made in Sud potrebbero essere i due cantanti, quindi.

La conduzione sarà totalmente rivoluzionata visto che perderà sia Stefano sia Fatima, che ha condotto per anni il programma comico. Le trattative sarebbero in corso per avere Clementino e Rocco Hunt conduttori, ma non sarebbero di certo soli. La conduzione potrebbe essere a tre, con loro due più una donna. Per quanto riguarda la figura femminile sono ancora in ballo Lorella Boccia e Flora Canto. Non resta che attendere ulteriori indiscrezioni o conferme, in attesa del ritorno di Made in Sud!