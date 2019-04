Maddaloni prime parole dopo la vittoria: “Ora voglio vivere la mia famiglia”

L’Isola dei Famosi, Marco Maddaloni e le prime parole dopo la vittoria nel reality show di Canale 5

Si è conclusa con la vittoria di Marco Maddaloni l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Il judoka è stato protagonista anche di un momento davvero emozionante, ha infatti proposto alla sua fidanzata Romina di sposarlo. Un momento davvero bellissimo che Maddaloni aveva annunciato diverse volte durante la sua avventura in Honduras. Il vincitore ha rilasciato un’intervista a Corriere.it in cui fa un resoconto dell’esperienza sull’isola e le intenzioni per il suo futuro. “Ho pensato di abbandonare più di una volta, ma quando stavo per cedere è venuta mia moglie lì ed è cambiato tutto: è stato come svegliarmi da un incubo. Fino a quel momento stavo solo aspettando che mi eliminassero“, così ha commentato Maddaloni, ricordiamo anche che qualche settimana fa il judoka ricevette la brutta notizia della morte della nonna paterna. Nonostante il grave lutto, Marco decise di rimanere perché sua nonna avrebbe voluto così. Se alcuni lo hanno criticato, molti suoi fan hanno capito la sua reazione ed lo hanno sostenuto fino alla fine, fino alla vittoria.

Marco Maddaloni, progetti per il futuro

Un futuro roseo quello che si aprirà a Marco Maddaloni con il suo ritorno a Napoli. Il judoka infatti sposerà la sua Romina e si vivrà i figli. In particolar modo la più piccola di casa, che Maddaloni ha lasciato ad un mese e mezzo dalla nascita e dopo 12 giorni di terapia intensiva. “Da oggi inizio a preparare il mondiale in Giappone che sarà a settembre, per l’Albania. Non è che difenderò altri colori, perché io sono napoletano nel cuore. E poi italiano. Ma difenderò la mia dignità, che tre anni fa è stata un po’ “scamazzata“, ha detto Maddaloni. Nei progetti futuri di Marco allora ci sono la famiglia e il lavoro. Il successo non cambierà di certo Maddaloni che, da buono sportivo, continuerà la sua carriera.

Marco Maddaloni e il matrimonio con Romina

Un matrimonio in grande! Questo sogna Marco Maddaloni per Romina, la mamma dei suoi due figli e che presto diventerà anche sua moglie. “Io glielo avrei chiesto (di sposarla, ndr.) il primo giorno che l’ho conosciuta“, ha raccontato Marco al Corriere.it, “solo che io sono un judoka, non sono un calciatore: oggi ho la possibilità di realizzare tutti i miei sogni. Voglio darle quello che merita, un matrimonio come si deve, una cerimonia come si deve. Il 14 luglio noi faremo dieci anni di fidanzamento. Quel giorno non ci saranno santi in paradiso che mi impediranno di sposarmi e se riesco già ho pensato che lo farò nella mia chiesa di Miano, vicino a Scampia. Voglio che il mio quartiere mi veda lì“.