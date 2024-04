Maddaloni perde le staffe: ‘Ora vi insegno io’ Cosa è successo

Era una giornata importante per Marco Maddaloni, ma i Paoleti hanno deciso di rovinargliela.

Paolo e Letizia infatti hanno quasi fatto perdere al campione la gara di arti marziali del figlio, ma per fortuna tutto è andato a finire bene.

Paoleti, Macelleti, qualsiasi modo i fan li vogliano chiamare, ma si parla sempre di Paolo Masella e Letizia Petris.

I due, forse tra i più scottati dalla realtà post Grande Fratello, continuano a fare il giro d’Italia in cerca di serate.

Menomale che Letizia aveva detto che non si sarebbe mai allontanata dalla comunità di San Patrignano in cui vive!

La coppia ha evidentemente puntato su Marco Maddaloni come rampa di lancio: il judoka infatti era sempre stato il primo protettore dei giovanissimi della casa e anche ora che il programma è finito, mantiene forte il legame con gli ex coinquilini.

Oggi però Paolo e Letizia hanno rischiato grosso. Vediamo cosa è successo.

‘Mi avete fatto perdere 20 anni di vita!’ Giornata turbolenta per Marco

Sulle storie di Instagram, Marco Maddaloni ha documentato una delle giornate più importanti della sua vita.

Infatti questo fine settimana suo figlio Giovanni avrebbe dovuto partecipare a una competizione di arti marziali e ovviamente, da padre e sportivo, Marco non se lo sarebbe perso per niente al mondo.

Se non fosse stato per Paolo e Letizia.

Corsi fino a Napoli per sostenere l’amico e la famiglia per la gara, la coppia però si è imbattuta in una tempesta di sventure.

Le colpe se le rimbalzano l’una con l’altro, ma poco importa, fatto sta che i Paoleti hanno perso il treno per Napoli e, non comunicando il ritardo a Maddaloni, lo hanno fatto aspettare alla stazione per ore.

Come se già non fosse stato ansioso per la gara del figlio!

Non contenti, quando sono arrivati si sono accorti di aver sbagliato stazione!

Quindi Maddaloni, in fibrillazione, è dovuto correre a recuperarli girando tutta Napoli il prima possibile per non perdersi il momento in cui Giovanni sarebbe salito sul ring.

Visibilmente esausto, Marco nelle storie ha commentato così.

Forza, fate veloci! Se mi avete fatto perdere il combattimento di Gio-Gio vi picchio!

Per fortuna che tutto finito nel migliore dei modi!

Letizia pubblica una storia in cui rassicura i fan.

Siamo a Napoli a fare il tifo per Gio-Gio!

E in sottofondo si sente Maddaloni, ancora provato per la corsa fatta: Accidenti a voi, mi avete fatto perdere 20 anni di vita!

Speriamo che i Paoleti non tirino un altro tiro mancino a Maddaloni, il judoka non è certo uno che vorrebbe farsi nemico!

Soprattutto quando si parla di famiglia, Marco mette i figli al primo posto e non c’è Gieffino che tenga!