GF, “ex concorrenti disperati”: ecco il perché, declino totale

Circa due settimane fa, è finita l’ultima edizione del Grande Fratello. Un’edizione non particolarmente fortunata, con ascolti alquanto dimenticabili e interazioni social nettamente ridotte rispetto agli anni passati. A seguito delle polemiche nate per gli eccessi del Grande Fratello Vip 7, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di cambiare radicalmente la linea editoriale della Mediaset e, in particolare, del reality condotto da Alfonso Signorini. Oltre a reintrodurre i cosiddetti “Nip” (personaggi non famosi), è stato vietato l’ingresso a influencer o volti “trash“.

Come opinionista, è stata chiamata una figura ‘istituzionale’ come Cesara Buonamici. Mentre, nel ruolo di opinionista social, Rebecca Staffelli ha preso il posto di Giulia Salemi, la cui presenza non era ben vista a causa del suo background nel mondo social. Ma, quest’esperimento ha realmente funzionato? Per chi ha partecipato quest’anno al programma, sembrerebbe di no. Quasi nessuno dei concorrenti è riuscito ad avere una vera rilevanza, ad eccezione di Beatrice Luzzi e la coppia formata da Perla Vatiero e Mirko Brunetti.

Va inoltre sottolineato che i “Perletti” avevano recentemente partecipato a Temptation Island, uno dei reality show di punta di Canale 5. Questa esperienza aveva già generato interesse nei loro confronti prima dell’ingresso al Grande Fratello, interesse che si è ulteriormente amplificato con la creazione di un gruppo di fan desiderosi di vedere un loro ritorno. Tuttavia, al di là delle dinamiche di coppia, né l’uno né l’altro sono riusciti a emergere significativamente come individui singoli. Ebbene, tutto questo ha portato ad un post-GF per gli ex gieffini alquanto deludente.

Il post-GF degli ex concorrenti: un evidente declino

Pare che molti ex concorrenti si aspettassero di trovare un sacco di opportunità di lavoro non appena usciti, come era successo in passato. Amedeo Venza ha rivelato che la maggior parte degli ex gieffini starebbe cercando in maniera disperata di ottenere inviti per serate ed eventi, sperando in un compenso sostanzioso. Tuttavia, la ricerca starebbe andando malissimo, trovando solo porte chiuse in faccia. “Ma mi sa che quest’estate gli toccherà accontentarsi di un biglietto omaggio o al massimo un tavolo prive in cambio di qualche storia Instagram”, ha aggiunto l’esperto di gossip.

Tra l’altro, sempre Venza ha rivelato che una coppia uscita dal Grande Fratello 8 avrebbe richiesto (con scarso successo) fino a 10mila euro per partecipare a eventi e serate. Insomma, si tratta di un vero e proprio declino, che dimostra come partecipare al GF non offra più le stesse opportunità e visibilità di un tempo.