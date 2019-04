Maddaloni a Verissimo: le strategie sull’Isola e la lettera alla madre

Marco Maddaloni a Verissimo dopo l’Isola dei Famosi: la nuova vita, la conquista del pubblico e le strategie

Il vincitore dell’utliam edizione dell’Isola dei Famosi, Marco Maddaloni si svela in un’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo. In particolare, l’ormai ex naufrago parla della sua esperienza in Honduras, che l’ha portato alla vittoria durante la finale. Il judoka rivela di aver deciso di togliersi da determinate dinamiche, intorno alla settima settimana trascorsa sull’isola. Maddaloni ammette di aver scelto di non fare più gruppo, ma di gustarsi ogni persona singolarmente. “Non ho seguito le loro strategie, ma ho fatto la mia”, confessa il vincitore del noto reality. Il pubblico ha, infatti, notato come all’improvviso il judoka abbia scelto di non prendere più parte alle litigate e agli scontri tra i suoi compagni d’avventura. Ora, dopo la vittoria, sta vivendo un vero e proprio sogno. Ha realizzato di aver trasmesso qualcosa di bello alle persone, che poi l’hanno votato per farlo trionfare. Ammette di essere rimasto sorpreso di fronte a tutto questo affetto. In particolare, racconta del suo ritorno a Napoli, quando diverse persone l’hanno fermato per ringraziarlo: “E non so nemmeno il perché”.

Marco Maddaloni a cuore aperto: la morte della nonna, avvenuta durante la sua esperienza in Honduras

“È stato un viaggio veramente tosto, bello, brutto e difficile, fatto di discese e salite”, confessa Maddaloni nello studio di Verissimo, durante l’intervista che andrà in onda questo sabato 6 aprile. Durante questa importante esperienza, da cui è uscito vincitore, ammette di aver pensato molto alla sua famiglia. Ha compreso di non aver mai dato la giusta importanza alle persone fondamentali della sua vita. In particolare, ricorda la morte della nonna, avvenuta proprio durante la sua permanenza in Honduras. “Prima di partire le ho fatto conoscere mio figlio e l’ho salutata. Questa cosa mi ha tranquillizzato. La sua morte mi ha insegnato molto: da adesso in poi dedicherà un po’ più di tempo a ogni persona a me cara”, rivela Marco.

Maddaloni, la lettera scritta alla mamma: “La parola che ho utilizzato di più è stata scusa”

In Honduras il mare gli ha portato una penna, attraverso la quale ha scritto una lettera a ogni suo parente. Ma a Silvia parla di quella scritta a sua madre, nella quale la parola che ha usato di più è “scusa”. Maddaloni a cuore aperto confessa: “La lettera gliel’ho regalata, dicendole di farmela rileggere ogni volta che commetterò gli stessi errori.” Un bellissimo gesto quello fatto da Marco, deciso a rimediare a tutti gli errori commesso con i suoi cari.