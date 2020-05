Maddalena Corvaglia oggi tra la crisi col fidanzato Alessandro e la fine dell’amicizia con Elisabetta Canalis

Chi tace acconsente e nell’ultimo periodo Maddalena Corvaglia è stata sempre in silenzio. Da settimane circolano gossip su una presunta crisi tra l’ex Velina di Striscia la notizia e il nuovo fidanzato Alessandro ma la soubrette pugliese non ha mai né smentito né confermato. Stesso atteggiamento pure da parte dell’immobiliarista che solo lo scorso gennaio ha fatto il possibile per organizzare una spumeggiante festa di compleanno a sorpresa per la sua fidanzata (o forse dovremmo dire ex?). Stando ai beninformati il momento negativo sarebbe iniziato a causa della pandemia: la quarantena ha tenuto lontani Maddalena e Alessandro e questa lontananza avrebbe influito negativamente sul rapporto.

Maddalena Corvaglia e Alessandro continuano a seguirsi su Instagram ma…

Ad oggi, nonostante i pettegolezzi, Maddalena Corvaglia e il fidanzato Alessandro continuano a seguirsi sui social network e in particolare su Instagram. Ma rispetto a un tempo sono sparite le foto di coppia e le dediche romantiche, segno che qualcosa di strano c’è. Maddy preferisce postare scatti che la ritraggono a fare sport o a coccolare la figlia Jaime, avuta dall’ex marito Stef Burns. La conduttrice pugliese sta solo cercando di capire bene la situazione prima di dare annunci definitivi? Non resta che attendere… Intanto sembra ormai certa la fine della ventennale amicizia con Elisabetta Canalis. Anche in questo caso la Corvaglia ha preferito restare in silenzio mentre l’ex Velina mora è stata decisamente più chiara sulla faccenda.

Perché hanno litigato Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia

“Se c’è speranza di vederci di nuovo unite? Sono del segno della Vergine e ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù“, ha dichiarato di recente Elisabetta Canalis. I motivi della rottura con Maddalena Corvaglia non sono mai stati resi noti ma sembra che siano legati principalmente ad una questione di business. Le due ex amiche erano infatti diventate socie: avevano aperto a Los Angeles una palestra che hanno poi dato in gestione.