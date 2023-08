Maddalena Corvaglia, negli Usa con l’ex marito poi lo sbarco in tv

By

Un’estate molto piena quella di Maddalena Corvaglia. Dopo aver trascorso i passati mesi dividendosi tra la sua nuova casa vista mare a Palma di Maiorca e il suo amato Salento, in questi giorni l’ex velina è volata negli Stati Uniti. Con lei, l’ex marito Stef Burns, con il quale ha vissuto per diversi anni in America prima della separazione. Ovviamente, con loro, era presente anche la figlia Jamie. Nonostante la rottura, i tre continuano ad essere una famiglia e Maddalena ha mantenuto un ottimo rapporto con il musicista californiano. Ad ogni modo, il rientro di Maddalena sarà alquanto speciale. Questo perché ci sarà una grande novità nel suo percorso professionale. Di cosa si tratta?

Maddalena Corvaglia: ecco dove la vedremo

Secondo quanto rivelato dal settimanale Oggi, una volta tornata in Italia, la Corvaglia sarà impegnata con un progetto televisivo presso la Mediaset. Non è ancora chiaro di cosa si tratti o a quale tipo di programma possa sbarcare Maddalena, ma pare proprio che presto la vedremo sul piccolo schermo. L’ex velina sembrerebbe essere sopravvissuta alla mannaia di Pier Silvio Berlusconi, il quale, tra addii e novità inaspettate, sta completamente rivoluzionando l’azienda fondata da suo padre, l’ex premier Silvio Berlusconi. La prossima stagione televisiva, infatti, si prospetta essere completamente diversa dalle altre e il pubblico della Mediaset è impaziente di scoprire cosa succederà.

Tuttavia, la televisione non è sicuramente l’unica passione di Maddalena. La showgirl continuerà a essere testimonial di aziende wellness e a tentare di realizzare un grande sogno che ha nel cassetto, ovvero tenere corsi di autodifesa a Palma di Maiorca. Da diverso tempo, infatti, la Corvaglia si è stabilita nella città spagnola insieme alla figlia, che frequenta lì la scuola internazionale. A quanto pare, l’ex velina avrebbe proprio intenzione di stabilire le sue radici a Palma, cercando di portare a termine un suo grande obiettivo. Non resta che attendere per scoprire se Maddalena riuscirà nell’impresa e, soprattutto, vedere a quale progetto televisivo si dedicherà una volta tornata dagli Stati Uniti D’America.