Maddalena Corvaglia ha rilasciato un’intervista a “Il Corriere della Sera” in cui si è raccontata a tutto tondo: dagli esordi, agli anni “Striscia la Notizia”, all’amicizia con Elisabetta Canalis fino ai suoi amori passati. Era l’estate del 1999 quando, dopo aver litigato con la commissione presente al suo esame di maturità, prese un Frecciarossa per andare a fare il provino che le cambiò la vita, quello per “Striscia la Notizia“. A introdurla in questo mondo furono dei suoi amici, che cominciarono ad inviare foto ai casting. Lei, in realtà, voleva diventare magistrato o avvocatessa, come suo padre. Ma, il destino aveva altro in mente:

Le altre facevano stretching, provavano le pose, io invece raccontai candida che ero lì per rilassarmi dopo l’arrabbiatura all’esame, parlando a raffica con il mio bell’accento pugliese. Ripresi il treno per giù, ma arrivata a Brindisi mi richiamarono: “Torna, sei tra le prime dodici”. Passai per casa, presi una felpa e rimontai sul diretto per Milano. Un’ammazzata. Per lo stress mi spuntò un herpes gigante sul labbro. Non so bene per quali meriti mi presero, forse perché la gente è cresciuta con noi, però ne sono orgogliosa. Quelle di oggi ballano molto meglio, io e Eli eravamo imbranate, pasticcione. Forse abbiamo fatto colpo perché siamo arrivate dopo la stagione delle ragazzine acerbe di Non è la Rai. Una pugliese e una sarda, con le labbrone, le tettone… Eh, a 19 anni avevo qualche chiletto in più, ho rivisto i reggiseni che portavo allora, quarta misura, adesso in una coppa sola ce le metto tutte e due.

Per tre anni rimase a “Striscia la Notizia“, dal 1999 al 2002, diventando, insieme ad Elisabetta Canalis, tra le veline più amate e note di tutte le edizioni del tg satirico. Tre anni, in cui, a Maddalena successe di tutto: scivolò dal bancone, fece cadere il gabbibo, si ferì durante le coreografie. Addirittura, durante un premio televisivo, finì per incampiare sui gradini. Insomma, un patatrac dopo l’altro che esasperò anche Antonio Ricci, che minacciò ironicamente di non mandarle più da nessuna parte. Ma, com’era il rapporto con Antonio?:

Hanno sempre malignato: chissà le Veline che avranno fatto per arrivare lì. Ma va. Ricci è l’unico che non ci ha mai guardato, anche se tutte ne siamo state un po’ innamorate. Ti credo, era un figo. Ma lui zero, ci dava del lei, non ci filava manco di striscio. Come prima cosa, ci spedì a un corso di dizione. Mi chiamò sul telefono fisso per dirmi che ero stata scelta. Rispose mio fratello Tony. “Buongiorno, sono Antonio Ricci”. “E io Maurizio Costanzo”. Buttò giù. Poco dopo. “Pronto, sono sempre Antonio Ricci, cerco Maddalena”. “E io sono Pippo Baudo”. Giù di nuovo. Ricci ci prende ancora in giro.

Insomma, un rapporto lavorativo decisamente diverso rispetto a quello che ebbene successivamente con Miguel Bosè, durante la sfortunata trasmissione “Operazione trionfo”. Maddalena non serba un bel ricordo del cantante, troppo arrogante e con atteggiamenti da divo: “A Striscia ero abituata a sentirmi in famiglia, con lui non mi sono proprio presa. Faceva il divo, si chiudeva in camerino. “Ma questo qui da dove arriva?”, mi chiedevo. E poi piangeva sempre, si emozionava per un nonnulla”.

Maddalena Corvaglia: l’amicizia finita con Elisabetta Canalis

In quel periodo, nacque un’amicizia che sembrava indissolubile, quella tra Elisabella e Maddalena. Il sodalizio tra le due, infatti, continuò per molti anni dopo la fine dell’esperienza a Striscia, tanto che più che un’amicizia, la loro, sembrava una sorellanza. Poi, circa due anni fa, qualcosa si è improvvisamente rotto. I motivi dietro la rottura dei rapporti tra le ex veline non sono ancora chiari. Ma, secondo quanto dichiarato dalla Corvaglia, si tratterebbe di fatti molto gravi, che, per il momento, non riuscirebbe ancora a superare:

È stata una bellissima amicizia, che sia finita non toglie nulla. Con Elisabetta siamo state inseparabili e complici anche nei momenti più difficili. Durante quei tre anni insieme erano tutti convinti che prima o poi avremmo litigato, invece ci siamo sempre protette e sostenute. Cos’è successo tra di noi? Non lo dirò mai, è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza. Non sono una str…a, però tendo a non fare avvicinare troppo le persone proprio per la paura di vederle andare via. Sono guardinga, ho addosso ottanta strati di corazza, perdere qualcuno a cui tieni è dolorosissimo. Ho perso mio padre da piccola, so cosa si prova, non voglio mi ricapiti.

Dunque, la fiducia ormai è completamente persa e il perdono sembra essere ancora una speranza lontana: “Al momento no ed è giusto così, poi mai dire mai nella vita. Però le voglio ancora bene, voglio sapere che è felice, le auguro il meglio. So che adesso ha problemi personali e mi dispiace. Parlarne male ora sarebbe becero, non si fa. Per tanto tempo ho provato una sensazione di vuoto, senza di lei, adesso mi sono abituata alla sua assenza. E ho altre amiche intorno, poche ma buone, persone speciali, le ho scelte con cura. Una? Costanza Caracciolo, gran brava ragazza”.

Oltre alla grande amicizia con Elisabetta Canalis, Maddalena, durante gli anni da velina, trovò anche un grande amore, Enzo Iacchetti. Il conduttore e la showgirl s’innamorano proprio negli studi di Canale 5 e finirono per avere una storia lunga ben sei anni. Nonostante sia passato molto tempo, la pugliese serba un bellissimo ricordo di colui che chiama ancora “Enzino”:

Enzino… ci siamo messi insieme alla fine del secondo anno, senza dirlo a nessuno. Ma sul lavoro era un disastro: se c’era lui non aprivo bocca, invece di sentirmi forte ero bloccata dall’imbarazzo. Con Bonolis e Laurenti sono tornata spigliata, cantavo le canzoni in dialetto. Nessuno sospettava niente, perché era dal primo anno che Enzino si dichiarava innamorato di me, aveva gli occhi a cuore, se qualcuno mi si avvicinava gli tirava addosso il cellulare. Eli, lei sì che lo sapeva. A rivelarlo fu Maurizio Costanzo, che però fu molto carino, disse cose bellissime di noi. Mi innamorai perché Enzino non c’entrava niente con quel mondo, era puro, di un’intelligenza superiore, colto. L’ho rivisto un anno fa nel suo locale e ho capito perché ci sono stata sei anni. Le storie però finiscono, io ci provo e ci riprovo, ma quando dico basta è basta, per noi è venuto quasi da sé, lo abbiamo deciso insieme.

Dopodiché, ebbe anche una breve frequentazione con Morgan. Ricordando il flirt, Maddalena ha raccontato dei vari tira e molla con il musicista, durante i quali lo ritrovò persino a dormire sullo zerbino del suo pianerottolo: “Pochi mesi di corteggiamento, mai stati fidanzati sul serio. Stavamo insieme, poi spariva, io mi arrabbiavo e lo mandavo al diavolo, lui tornava e si ricominciava. Un giorno la vicina di casa mi avvisò: “Maddy, c’è Morgan che dorme sullo zerbino del tuo pianerottolo”. Una volta a Pasqua si presentò a casa di mia madre in Puglia, lo invitammo a pranzo. Marco è un bravo ragazzo, mi dispiace quando lo attaccano. Tremendo? Figuriamoci, è dolcissimo, ci puoi parlare di tutto senza mai annoiarti, di lui ho un bel ricordo anche se adesso ci sentiamo poco”.

Poi, nella sua vita è arrivato Stef, il chitarrista di Vasco Rossi, con il quale convolò a nozze nel 2011. Insieme, hanno avuto una splendida figlia, di nome Jamie, che oggi ha 12 anni. Nel 2017, però, il matrimonio giunse al capolinea e i due si separarono. Le cause della rottura non sono state rese pubbliche, ma, a chi parla di tradimento, ha risposto “Magari fosse stato quello“. In ogni caso, a distanza di anni, Stef e Maddalena sono riusciti ad instaurare un buon rapporto per amore di Jamie:

Sei anni anche con lui, in amore c’è questo numero che ritorna. Eravamo felici, innamorati, poi non ho visto più le basi, non è andata. Ma abbiamo una bambina stupenda, Jamie, e per lei facciamo dei colloqui online con una bravissima psicologa che ci insegna a trovare un punto di incontro da genitori. E mi sta aiutando a ritrovare la stima per Stef.

Oggi, Maddalena vive a Palma di Maiorca insieme alla figlia, che frequenta lì la scuola internazionale. Dopo la storia con l’esperto di immobiliare Alessandro Viani, la showgirl è single e non c’è nessun uomo al momento nella sua vita. Smentito, dunque, il presunto flirt con Paolo Berlusconi, al quale è legata solo da una bella amicizia: “Lo conosco da anni, è una persona meravigliosa, speciale. Come Silvio. Il garbo e l’educazione che ho riscontrato in loro sono rari da trovare, ce ne fossero di uomini così. Quanto al resto, scrivano pure ciò che vogliono”.