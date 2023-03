Maddalena Corvaglia non vive più in Italia

Maddalena Corvaglia ha lasciato l’Italia. L’ex Velina di Striscia la notizia non vive più a Milano, dove si è trasferita dalla Puglia poco più che maggiorenne, quando ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Da qualche mese l’ex migliore amica nonché testimone di nozze di Elisabetta Canalis si è trasferita in Spagna, più precisamente a Palma di Maiorca.

Dove vive ora Maddalena Corvaglia e perché

Maddalena Corvaglia è approdata alle Baleari per motivi di lavoro e si è subito innamorata del posto tanto da decidere di cambiare drasticamente vita. A Verissimo la 43enne ha spiegato:

“Sono andata lì per lavoro e mi è piaciuta, volevo imparare lo spagnolo e farlo imparare anche a mia figlia. A livello lavorativo è dietro l’angolo, come se fossi a Roma e devo dire che sto da dio. Jamie è pazza di gioia, lei ama i cavalli e lì è tutto più rustico e rilassato. Il lavoro è raddoppiato da quando sono lì, quindi faccio avanti e indietro. Ora non tornerei più a vivere negli Usa per seguire mia mamma e il lavoro”

Non è la prima volta che Maddalena Corvaglia lascia l’Italia per andare all’estero. Qualche anno fa, per amore, si è trasferita negli Stati Uniti con l’ex marito Stef Burns, padre di sua figlia Jamie. Un periodo tutt’altro che facile, come raccontato da Maddy a Silvia Toffanin:

“Io ero andata a Los Angeles per lui che ha due figli grandi lì, ma appena arrivata negli Usa si è rotto qualcosa e ho chiesto il divorzio lì per evitare il clamore mediatico che si sarebbe scatenato in Italia, ma non lo rifarei. Quando divorzi da un americano in America loro sono molto nazionalisti e protettivi e uno straniero non ha i diritti che ha un americano. Se sono sopravvissuta a quegli anni lì, non mi ammazza più nessuno. Sono stati anni tosti, lontana da casa, ho subito ingiustizie e sono tornata in Italia. Le amiche mi sono state accanto”

Col tempo, però, Maddalena Corvaglia e l’ex marito sono riusciti a ricucire un rapporto e oggi sono due genitori premurosi e amorevoli per la loro bambina. Se della vita privata di Stef Burns non si sa praticamente nulla, la Corvaglia ci ha tenuto a puntualizzare di essere single. A lungo si è parlato di una love story con Paolo Berlusconi, fratello minore di Silvio, ma la Corvaglia ha sempre negato tutto.

Negli ultimi anni Maddalena Corvaglia ha inoltre preferito rifiutare le proposte dei vari reality show, come ad esempio il Grande Fratello Vip. La 43enne ha scelto di dedicarsi ad altri progetti e soprattutto alla sua bambina, oggi felice di vivere in Spagna.

La vita privata di Maddalena Corvaglia

Prima di sposare Stef Burns nel 2011, Maddalena Corvaglia ha amato a lungo Enzo Iacchetti, conosciuto grazie a Striscia la notizia. Dopo il divorzio è stata invece legata all’immobiliarista Alessandro ma la relazione è stata piuttosto breve.

Invece restano avvolti nel mistero i motivi della fine dell’amicizia tra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis: secondo i gossip le due ex Veline avrebbero litigato per colpa di alcune questioni economiche. Insieme avevano infatti aperto una palestra a Los Angeles data poi in gestione a terze persone.