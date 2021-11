Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi ancora insieme: è amore

By

Non sarà un’avventura. Parafrasando una celebre canzone di Lucio Battisti, quella tra Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi sembra molto più di una semplice amicizia. La loro frequentazione, iniziata la scorsa estate grazie ad amici in comune, continua a gonfie vele. Una simpatia diventata col tempo un vero e proprio amore. La coppia è stata pizzicata di nuovo insieme – addirittura con Stef Burns e Jamie, rispettivamente ex marito e figlia della Corvaglia – e pare fare sul serio.

È il settimanale Di Più a fornire nuovi dettagli sulla liaison tra Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi. Dopo la smentita della soubrette pugliese su Instagram i due hanno continuato a vedersi, incuranti dei paparazzi. E col tempo il loro legame è diventato più forte che mai. In un recente weekend il fratello di Silvio Berlusconi ha conosciuto Jamie, la figlia che Maddy ha avuto dall’ex marito, il chitarrista Stef Burns.

Non solo: come racconta la rivista edita da Cairo Editore, Paolo Berlusconi è stato beccato più volte dai fotografi sotto l’appartamento milanese di Maddalena Corvaglia. Allo stesso tempo i beninformati assicurano che i due hanno trascorso più di qualche weekend nella casa di campagna dell’imprenditore.

Alcune foto pubblicate da Diva e Donna mostrano invece Paolo Berlusconi che saluta Stef Burns, l’ex marito di Maddalena Corvaglia. Quest’ultima, a quanto pare, è assai convinta di questa nuova relazione al punto da presentare al nuovo compagno l’ex marito e la figlia. In più la Corvaglia ha stretto un bellissimo rapporto con Matilde Bruzzone, la nuora di Berlusconi.

La differenza d’età non sembra essere un problema: Maddalena Corvaglia ha sempre amato uomini molto più maturi. L’ex marito Stef Burns, che oggi ha 63 anni, ma anche l’ex compagno storico Enzo Iacchetti (69). Con Paolo Berlusconi ben trent’anni di differenza: lei 41 anni, lui 71.

Nessun problema pure per i rispettivi stili di vita: in passato Paolo Berlusconi ha amato diverse donne dello spettacolo. Il fratello minore di Silvio è stato legato a lungo a Natalia Estrada, Katia Noventa e Carolina Marconi.

Chi è Paolo Berlusconi

Paolo Berlusconi è un imprenditore, editore e dirigente sportivo. Dal 2019 è presidente del Monza, squadra che milita nel campionato calcistico di Serie B. Berlusconi Junior è stato sposato due volte e ha quattro figli: Luna, Nicole, Davide e Alessia.