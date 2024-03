Madame: accusa di plagio. Ecco chi le ha copiato una canzone

Madame ha segnalato un fatto strano che le è capitato: una cantante spagnola ha plagiato la canzone portata a Sanremo l’anno scorso, Il bene nel male.

Dopo numerose segnalazioni, l’artista è andata ad ascoltare il brano in questione. Si tratta di Capricho di Duna Sanchez. In molti sentendola hanno rilevato la somiglianza, ma nessuno avrebbe mai pensato ad un plagio vero e proprio.

L’artista ha invece confermato che non le è stata chiesta nessuna autorizzazione per fare una cover in spagnolo della sua canzone, dunque probabilmente procederà per vie legali.

“Plagio fatto a modino, forse avrei cambiato giusto due o tre notine, o anche una parolina, o magari la base, comunque per tutti gli amici che me lo hanno fatto notare non c’è nessuna autorizzazione quindi si tratta di un plagio vero e proprio“

Così la cantante ha affermato di essere all’oscuro di tutto e che la Sanchez ha pubblicato questa canzone senza alcuna autorizzazione. Sembra assurdo come possa essere caduta in un errore così banale. Soprattutto perché sarebbe stato ovvio che l’autrice prima o poi sarebbe venuta a conoscenza del plagio.

La canzone è uscita una settimana fa. L’artista è diventata famosa dopo aver partecipato al reality Los reyes del barrio. Inoltre su Spotify, nella canzone spagnola, come autrice Madame non compare. E Capricho non risulta neppure registrata nella Siae spagnola. Forse la cantante ha peccato di superficialità non considerando che questo si tratta di un vero e proprio plagio.

è davvero arrivato quel momento nella carriera di madame in cui viene plagiata in altre lingue con molta nonchalance pic.twitter.com/AgVY96DyvI — Stargate (@filaindiana_) March 20, 2024

Il bene nel male: la canzone “rubata”

Capricho quindi si tratterebbe di una cover non autorizzata de Il bene nel male. Il brano è stato portato in gara al festival di Sanremo da Madame nel 2023. Dove si è classificata settima, nonostante ci fosse il rischio di non partecipazione. La cantante infatti, poche settimane prima della kermesse, è stata accusata di non essersi vaccinata contro il covid e di aver dichiarato il falso a tal proposito. Nonostante ciò, Amadeus le ha permesso di partecipare lo stesso.

Il testo del brano è molto significativo perché Madame si immedesima in una prostituta che si innamora di un cliente che però non vuole nulla da lei principalmente per una questione morale. Il titolo iniziale doveva essere infatti “Pu**ana“, poi è stato modificato appositamente per Sanremo.