Madalina Ghenea si sposa: crisi superata col fidanzato Matei Stratan

Tutto pronto per il matrimonio di Madalina Ghenea e Matei Stratan

Madalina Ghenea è pronta al grande passo, quello del matrimonio. Come rivela Di Più l’attrice rumena è riuscita a superare la crisi con il compagno Mateo Stratan, scoppiata qualche mese fa. Passata l’estate i due sono più uniti che mai, complice pure la presenza della figlia Charlotte nata nel 2017. E ora la Ghenea e Stratan, rispettivamente 31 e 35 anni, sono pronti a diventare marito e moglie. Stando alle indiscrezioni il grande evento si terrà nel paese degli sposi, la Romania. Più precisamente nella capitale Bucarest e sarà una cerimonia in grande stile, sfarzosa e con numerosi ospiti, esponenti del mondo dello spettacolo, del cinema e dell’imprenditoria.

Madalina Ghenea e Matei Stratan dovevano sposarsi già lo scorso anno

Al momento non c’è una data ufficiale del matrimonio di Madalina Ghenea ma stando a quello che si legge sulla rivista edita da Cairo Editore sarà entro la fine del 2019. In realtà l’attrice, ex valletta del Festival di Sanremo, doveva convolare a nozze con Matei Stratan già lo scorso anno ma un problema burocratico ha fermato tutto. Questo non ha impedito ai due di continuare ad amarsi: una relazione forte e profonda, che va avanti ormai da tre anni. Madalina ha conosciuto Matei nel 2016, dopo le storie finite male con Michael Fassbender, Gerard Butler e Philipp Plein. Oltre ad avere una famiglia stabile, la Ghenea ha pure un nuovo lavoro: ha aperto una casa di produzione cinematografica in Romania.

Madalina Ghenea fidanzato: ci è il milionario Matei Stratan

Matei Stratan, rumeno di 35 anni, è un imprenditore milionario. Ha studiato Economia in America e in Inghilterra e ha un patrimonio stimato in duecento milioni di euro. Matei proviene da una delle famiglie più ricche della Romania. L’incontro con Madalina Ghenea è avvenuto grazie ad alcuni amici in comune.