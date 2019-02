Madalina Ghenea: Cristiano Ronaldo, nozze con Matei e nuovo lavoro in Romania

Madalina Ghenea a Cr4 parla di Cristiano Ronaldo e del matrimonio mancato con Matei

Madalina Ghenea è riapparsa in tv. La modella e attrice rumena è stata ospite di CR4, il programma di Piero Chiambretti in onda su Rete 4. Madalina ha ricordato con il conduttore lo spot che qualche anno fa ha girato con Cristiano Ronaldo. Un lavoro che la Ghenea rammenta con affetto, soprattutto perché il calciatore della Juventus è subito stato disponibile nei suoi confronti. “All’epoca ero ad Haiti a fare volontariato. I bambini con cui stavo tutto il giorno mi avevano detto che avevano come idolo Cristiano. Appena il mio agente mi ha detto che lui mi aveva cercato per girare uno spot con lui gli ho chiesto di fare una telefonata via Skype per i bambini. Ronaldo lo ha fatto subito: è davvero una persona generosa, ha un grande cuore. Non credo assolutamente alla storia delle molestie”, ha dichiarato la valletta di Sanremo 2016.

Madalina Ghenea è felicemente fidanzata con l’imprenditore Matei

Tra Madalina Ghenea e Cristiano Ronaldo si è instaurato solo un rapporto lavorativo e nulla più. “Mai ricevuto molestie nel mio percorso lavorativo”, ha assicurato la 31enne. Che dopo le storie finite male con Gerard Butler, Michael Fassbender e Philip Plein ha finalmente trovato l’amore vero accanto al milionario rumeno Matei. I due stanno insieme dal 2016 e hanno una figlia, Charlotte, nata nel 2017. “Ci dovevamo sposare, avevamo preparato tutti i documenti tra cui il certificato medico che viene richiesto in Romania per il matrimonio. Quando stavamo andando noi due e i testimoni non siamo riusciti a sposarci: il certificato era scaduto di un giorno. Da lì non abbiamo più rifatto i documenti, non abbiamo trovato il tempo”, ha raccontato la Ghenea.

Madalina Ghenea: “La maternità non ha rallentato il lavoro”

A CR4 Madalina Ghena ha assicurato che la maternità non ha rallentato il suo lavoro nel mondo dello spettacolo. “Ho incominciato a lavorare di più nel mio paese. Ho aperto una casa di produzione e ne sono molto fiera”, ha chiarito l’indossatrice. Di recente Madalina è stata scelta dalla Wind Tre come protagonista del nuovo spot della compagnia.