Madalina Ghenea, lutto (ma non è morta sua figlia come ipotizzato)

Madalina Ghenea ha dovuto recentemente fare i conti con alcune voci che hanno riguardato la sua sfera privata. La modella e attrice aveva deciso, due giorni fa, di rendere offline il suo profilo Instagram a causa di un lutto che l’aveva colpita. Nella giornata di mercoledì 23 agosto, Madalina aveva pubblicato un post raffigurante il simbolo del lutto, con la descrizione “Rip little angel” (tradotto: “Riposa in pace piccolo angelo“). Il gesto aveva portato alla nascita di numerose voci sul suo conto, con tanti che avevano pensato che si trattasse di un gesto per rendere nota la presunta morte della figlia. L’ipotesi ha infastidito non poco la modella, che ha quindi modificato il suddetto post per fare chiarezza.

Madalina Ghenea, il post modificato: le sue parole

Alla figlia di Madalina non è successo nulla. Il gesto della modella riguardava tutt’altro e a spiegarlo è stata lei stessa, modificando la descrizione del post e smorzando le ipotesi che erano circolate fino a poco prima:

“Per un paio di giorni avevo deciso di mettere offline il mio profilo instagram a causa di un lutto che mi ha colpito profondamente. Nella giornata di ieri avevo deciso di dedicare un post, un pensiero col cuore, alla famiglia di un bimbo che purtroppo non ce l’ha fatta e che nell’arco di questi mesi, avevo aiutato in tutti modi in cui mi era stato possibile, per dargli, nel mio piccolo una speranza , per superare una grave malattia. Mai avrei pensato che si creassero illazioni di ogni tipo sulla mia vita privata e mai avrei pensato di dover giustificare un mio gesto privato , dettato dal cuore, per via di voci incontrollabili, che mi hanno lasciata allibita. Questo solo per chiarire e mettere la parola ‘fine’ a speculazioni senza senso sulle quali preferisco stendere un velo pietoso!“.

Con queste parole, Madalina ha spiegato come il suo gesto fosse legato al lutto di un bambino, scomparso dopo una grave malattia. La modella, tuttavia, viste le insistenti voci sul suo conto, si è trovata costretta a giustificare un gesto che aveva come unico obiettivo quello di stare vicina ad una famiglia che recentemente si è trovata ad affrontare una simile disgrazia. Madalina ha pubblicato anche una storia Instagram, dove sono riportate le stesse parole scritte nel post.

La precedente intervista: il racconto di momenti da incubo

In un’intervista di qualche mese fa, Madalina aveva raccontato come da otto anni vivesse persecuzioni da parte di persone la cui identità era sconosciuta. La modella aveva sottolineato come ciò che stava vivendo andasse a ripercuotersi sulla vita lavorativa e privata. In occasione dell’intervista, c’era stato il racconto del furto del trolley in cui custodiva gioielli, per un milione di euro, all’aeroporto di Fiumicino e dell’hackeraggio del suo iCloud. Nello spiegare tutto ciò, la modella aveva riportato anche come spesso ricevesse insulti e minacce da profili falsi, avanzando la convinzione che si trattasse di una macchinazione ben precisa per colpirla.