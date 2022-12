Madalina Ghenea derubata, il caso si infittisce! Lite con Ncc

Madalina Ghenea è stata derubata a Fiumicino, domenica 11 dicembre 2022. Un pomeriggio da dimenticare per l’attrice e produttrice rumena, che ha sporto denuncia. Al momento, si sospetta che dietro il furto ci sia la stessa persona che l’aveva colpita in passato. Secondo quanto si legge su Il Messaggero, il furto non sia stato per nulla casuale. Pare che il malvivente fosse fin troppo a conoscenza delle informazioni personali dell’attrice.

Si pensa, infatti, che chi ha derubato Madalina Ghenea abbia avuto di progettare il colpo attirandola in una vera e propria trappola. Facendo il punto della situazione, l’attrice è approdata a Roma dopo un impegno di lavoro a Riyadh, in Arabia Saudita. La Ghenea è arrivata nella Capitale per ricevere un premio alla carriera durante l’evento Magnifica Awards Roma. Dopo essere uscita dal gate dell’aeroporto di Fiuminicino, la produttrice è stata derubata del suo trolley, che conteneva oggetti personali di grande valore e gioielli.

L’ipotesi è che il ladro sapesse quale valigia sottrarre all’attrice, probabilmente perché complice di qualcuno che conosceva bene i suoi spostamenti. Va precisato che gli altri suoi bagagli non sono stati toccati, per l’appunto.

Madalina Ghenea avrebbe anche rincorso il ladro per recuperare la sua valigia, senza ottenere il risultato sperato. Il malvivente si era già dileguato grazie anche alla decisione dell’autista a noleggio di parcheggiare l’auto in un’aerea meno isolata dell’aeroporto. L’attrice ha ovviamente sporto denuncia alla Polizia giudiziaria dell’aeroporto di Fiumicino, che sta portando avanti le indagini.

L’entourage della Ghenea fa sapere che questo “è solo l’ultimo di una serie di episodi molto gravi che la vedono protagonista, talmente anomali e circostanziati che paiono, assai verosimilmente, essere riconducibili ad una stessa regia persecutoria”. Tutto questo starebbe accadendo al solo scopo di “distruggere la vita e la professionalità della nota attrice che non ha risparmiato neppure la figlia minorenne della Ghenea”.

Inoltre, pare che la criminologa Roberta Bruzzone stia lavorando insieme a Madalina per indagare al meglio sulla vicenda e individuare tutti coloro che sono coinvolti. Infatti sembra che da tempo l’attrice sia perseguitata da uno stalker. Gli agenti hanno, intanto, acquisito le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza che sono presenti all’aeroporto di Fiuminicino.

Madalina Ghenea: dopo il furto una furia contro autista dell’Ncc

Secondo quanto riporta Il Corriere, Madalina Ghenea dopo il furto sarebbe stata vista “litigare animatamente con un autista Ncc fuori dagli arrivi internazionali dell’aeroporto di Fiumicino”. Il motivo? Il ladro si è ritrovato di fronte a delle per lui fortunate coincidenze che gli hanno permesso di fuggire, allontanandosi in fretta dall’attrice, che ha cercato di fermarlo. L’auto noleggiata con autista (NCC) era parcheggiata più lontano rispetto all’uscita dal Terminal.

Infatti, sembra proprio che il conducente potrebbe essere interrogato nei prossimi giorni. Nel frattempo, l’autista è stato sentito dagli agenti che sono corsi sul posto.