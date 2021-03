Madalina Ghenea con Lady Gaga: sarà Sofia Loren nel film su Gucci

By

L’attrice e modella rumena è stata scelta da Ridley Scott per indossare i panni della diva italiana

Il curriculum di Madalina Ghenea si arricchisce di una nuova esperienza internazionale. La 33enne è stata scelta per indossare i panni di Sofia Loren in House of Gucci, il film sull’omicidio di Maurizio Gucci che vede protagonista Lady Gaga. Un impegno importante per Madalina, che più volte nella sua carriera è stata accostata alla diva di casa nostra. Le due, infatti, si somigliano molto: stessa bellezza, fascino e charme.

Madalina Ghenea è stata avvistata sul set romano della pellicola accanto ad Al Pacino, altro pezzo grosso del cast di House of Gucci. Stando alle prime indiscrezioni raccolte pare che quella della Ghenea sarà una breve apparizione. Un cameo che, sicuramente, lascerà il segno. La presenza della Loren nella trama di House of Gucci non è casuale: Sofia è sempre stata vicina alla storica maison e più volte ha indossato le creazioni di questo prestigioso brand.

Prima di House of Gucci Madalina Ghenea ha recitato in altri film internazionali come Dom Hemingway, Youth-La giovinezza e Zoolander 2. L’attrice e modella rumena ha avuto anche delle storie d’amore importanti con alcuni divi di Hollywood. Nello specifico con Gerard Butler e Michael Fassbender. Oggi, invece, è single, dopo la relazione finita male con il connazionale Matei Stratan dal quale ha avuto la figlia Charlotte.

Madalina Ghenea: la trama di House of Gucci

House of Gucci racconta l’omicidio di Maurizio Gucci, commissionato dalla moglie Patrizia Reggiani. La donna, che al cinema ha il volto di Lady Gaga, è stata condannata a 20 anni di carcere (oggi però è libera). La trama del film, che dovrebbe uscire nel 2022, non si concentra solo sull’assassinio ma anche sugli anni del matrimonio della coppia, durato dal 1973 al 1985.

La Reggiani ha deciso di uccidere il marito perché l’aveva mollata per la più giovane Paola Franchi. Nel cast, oltre ai già citati Lady Gaga e Al Pacino, ci sono anche: Adam Driver, Jeremy Irons, Camille Cottin, Jared Leto. Di recente l’ex signora Gucci ha attaccato Lady Gaga, rea di non averla voluta incontrare prima dell’inizio delle riprese. Il set è stato allestito in Italia, tra Roma, Milano e il lago di Como.