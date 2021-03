Lady Gaga in House of Gucci, Patrizia Reggiani è furiosa: il mancato gesto

Patrizia Reggiani interviene e si scaglia contro Lady Gaga, colei che la interpreta nel film House of Gucci. A parlare ci pensa proprio lei su Ansa e non solo. Anche il suo avvocato ne parla a Telelombardia. In questi giorni, Milano ha accolto la nota popstar e attrice e i fotografi non perdono tempo a scattare delle foto che la ritraggono sul set della pellicola di Ridley Scott. Nei panni dell’ex signora Gucci, Gaga è al centro della scena, ma riceve delle critiche inaspettate. A esprimere un commento negativo al riguardo ci pensa proprio la Reggiani. Il suo legale, intanto, fa sapere che la donna è onorata del fatto che a interpretarla sia una grande attrice come Lady Gaga. Nonostante ciò, un mancato gesto ha parecchio infastidito l’ex moglie di Maurizio Gucci.

Scendendo nel dettaglio, la Reggiani si aspetta che l’attrice “sarebbe andata a conoscere la donna che interpreta sul set”. All’Ansa, lei stessa si dichiara “alquanto infastidita” dal fatto che Lady Gaga la stia interpretando nel nuovo film “senza neppure avere avuto l’accortezza e la sensibilità” di incontrarla. Non si tratta per lei di una questione economica, in quanto confessa che dalla pellicola non prenderà nulla. Per l’ex moglie del noto stilista la popstar avrebbe mancato di “buon senso e rispetto”. Detto ciò, ritiene che tutti i bravi attori dovrebbero prima conoscere dal vivo il personaggio che vanno a interpretare.

Non trova giusto il fatto che non sia stata contattata, quando le foto mostrano l’attrice entrare “nel camerino con scritto Patrizia”. Conclude, facendo presente che fa queste dichiarazioni “con tutta la simpatia e l’apprezzamento” che nutre nei confronti di Lady Gaga. Ridley Scott con House of Gucci si è posto l’obbiettivo di ripercorrere la storia della maison di moda, concentrandosi sul delitto di Maurizio Gucci, allora Presidente. La Reggiani fu arrestata, due anni dopo, e condannata a 26 anni di carcere, accusata di essere la mandante e l’organizzatrice di questo omicidio.

Le riprese del film sono già iniziate e a ricoprire il ruolo della Reggiani è proprio Lady Gaga. La notizia non poteva di certo passare inosservata agli occhi dell’ex moglie di Gucci. Sono diverse le foto che ritraggono alcuni dei momenti che l’attrice sta vivendo sul set a Milano. L’attore scelto per interpretare il defunto stilista è Adam Driver. A detta di moltissimi utenti sui social e non solo, la somiglianza dei due interpreti con i protagonisti sarebbe impressionante.

Inizialmente Lady Gaga non ha di certo vissuto un periodo sereno mentre girava le prime scene a Roma. La nota popstar ha affrontato momenti difficili a causa del rapimento di due dei suoi cagnolini.