Macaulay Culkin è diventato papà: è nato il primo figlio dell’attore

Fiocco azzurro per Macaulay Culkin e la compagna e collega Brenda Song. La coppia è diventata a tutti gli effetti una famiglia. Lo scorso 5 aprile è nato il piccolo Dakota. Come fa sapere Esquire, il neonato è venuto al mondo a Los Angeles, intorno alle 13.30. Il nome del bambino non è casuale ma è un omaggio alla sorella di Macaulay, scomparsa nel 2008 a soli 29 anni a causa di un incidente stradale.

Dakota è un nome sia maschile sia femminile. Richiama il nome della tribù di nativi americani Dakota. Il nome è usato principalmente negli Stati Uniti. Tra i personaggi famosi che si chiamano così: le attrici Dakota Johnson e Dakota Fanning, il calciatore Dakota Lucas, l’attore Dakota Goyo e il giocatore di fooball Dakota Dozier.

Macaulay Culkin e Brenda Song fanno coppia fissa dal 2017. Un amore serio, profondo, mai pubblicizzato troppo sui social network. Entrambi non hanno mai nascosto il sogno di diventare genitori. Un desiderio diventato realtà in questi giorni con l’arrivo del piccolo Dakota.

Macaulay Culkin papà: chi è la fidanzata Brenda Song

Classe 1998, Brenda Song è un’attrice, produttrice e doppiatrice americana. Ha lavorato molto con la Disney. Nella sua lunga carriera è impossibile non ricordare: Zack e Cody al Grand Hotel, Hannah Montana, I maghi di Waverly. Ma anche le serie tv Scandal e New Girl. Prima di incontrare Macaulay Culkin ha amato per due anni, dal 2011 al 2013, Trace Dempsey Cyrus, chitarrista e cantante del gruppo rock Metro Station.

Cosa fa oggi Macaulay Culkin

L’attore di Mamma ho perso l’aereo ha oggi rallentato i suoi ritmi lavorativi. Dopo il grande successo dei due film che l’hanno reso una vera e propria star in tutto il mondo Macaulay Culkin ha deciso di impegnarsi solo in progetti stimolanti. Tra le ultime due pellicole cinematografiche: Zoolander (2016) e Changeland (2018). Prima di incontrare Brenda Song Culkin è stato legato all’attrice Mila Kunis dal 2002 al 2011.

Nonostante la rottura che ha lasciato tutti senza parole Mila Kunis e Macaulay Culkin sono rimasti buoni amici. Anche l’attrice ucraina ha messo su famiglia: dal marito Ashton Kutcher ha avuto i figli Wyatt Isabelle e Dimitri.