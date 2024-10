LVB Romina Carrisi, “ingrassata dopo il parto”: il dibattito in studio

Oggi, martedì 8 ottobre, su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata de La Volta Buona. Caterina Balivo ha aperto il suo talk show affrontando un tema attuale, legato alla proposta del sindaco di Rio De Janeiro di offrire gratuitamente il farmaco Ozempic per aiutare a dimagrire. Da lì, insieme ai suoi ospiti, ha avviato una discussione sulle diete delle star e sui vari metodi moderni utilizzati per perdere peso. Per l’occasione, la conduttrice ha invitato in studio Romina Carrisi, figlia di Albano Carrisi e Romina Power. Il motivo? Pochi giorni fa, Romina ha pubblicato uno sfogo sui social, in cui esprimeva la sua frustrazione per le difficoltà incontrate nel perdere i chili in più dopo la gravidanza.

Il 25 gennaio del 2024, Romina Carrisi ha dato alla luce il suo primo figlio avuto insieme al compagno Stefano Rastelli, il piccolo Alex Lupo. A distanza di otto mesi dal parto, la Carrisi ha raccontato di non essere ancora riuscita ad entrare nei suoi vecchi jeans e di non sapere cosa fare per ritrovare il suo peso forma. Inoltre, la 37enne ha fatto riferimento a celebrità come Diletta Leotta e Chiara Nasti, chiedendosi come siano riuscite a tornare in forma così velocemente dopo il parto. Anche a La Volta Buona, Romina Carrisi ha espresso di nuovo la sua frustrazione, rivelando non solo di non riuscire a dimagrire, ma di essere aver preso chili proprio dopo il parto:

Posso parlare a nome di tantissime donne che hanno partorito e non riescono a perdere questi chili di troppo. Ma il problema vero è che io ho iniziato ad ingrassare dopo aver partorito, perché ho iniziato a mangiare di tutto. Un po’ per il baby blues, questa depressione post-parto. Quindi mi sono gonfiata… mentre prima era bello perché ero incinta, adesso dico ‘sei grassa’.

A questo punto, è intervenuta la conduttrice Arianna David, che ha contestato quanto detto da Romina, prima rassicurandola e poi lanciando un importante messaggio: “Da donna ti dico prima di tutto che sei bellissima, perché sei mamma. Goditi questo momento, anche con qualche chilo in più, perché a casa ci sono molte donne che vorrebbero avere figli e vorrebbero essere al posto tuo. Ma chi se ne frega, goditi il bambino”. Un appunto preciso, che, secondo alcuni utenti, ha fatto calare del leggero imbarazzo in studio.

Quando Arianna le ha detto di non far caso ai commenti dei social, Romina ha poi chiarito di non aver ricevuto attacchi, ma di essere lei stessa a vivere male questa situazione. D’altro canto, invece, la dottoressa Maria Rita Parsi ha detto di capire il punto di vista della Carrisi, comprendendo il suo desiderio di ritrovare se stessa dopo un evento così significativo come la nascita di un figlio.