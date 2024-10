LVB, Balivo zittisce ospite: “Non facciano nomi di non presenti”

Nella prima parte della puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1, intitolata La Volta Magazine, Caterina Balivo ha trattato il caso della veggente Gisella. La conduttrice ha commentato la vicenda con alcuni ospiti, sia in studio che in collegamento. Proprio con uno di questi si è venuto a creare un momento di leggero imbarazzo. Balivo è difatti dovuta intervenire in seguito ad una sua frase, zittendo l’ospite con fare stizzito. Capiamo meglio che cosa è successo nello specifico.

Come di consueto anche oggi pomeriggio, giovedì 10 ottobre, è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata de La Volta Buona, il talk show condotto da Caterina Balivo. Nella prima parte la conduttrice tratta sempre argomenti d’attualità, commentandoli insieme ai suoi ospiti sia in studio che in collegamento. Oggi si è parlato nello specifico del caso relativo alla veggente Gisella. Proprio in merito Caterina ha voluto sentire una delle persone coinvolte nella vicenda, Luigi Avella. L’uomo avrebbe fatto una cospicua donazione alla veggente e proprio su questo Balivo ha chiesto qualche informazione in più.

Nello specifico la conduttrice si è chiesta come fosse stato possibile che una persona con una notevole cultura e con ben due lauree, come lui avesse creduto a quanto raccontato dalla veggente decidendo di donare una somma di denaro così importante. A quel punto l’ospite in collegamento, per giustificare la sua azione, ha risposto che c’erano cadute anche persone di spicco e ha fatto il nome di una di queste. La sua risposta ha scatenato la reazione immediata sia del giornalista che lo stava intervistando da remoto sia di Caterina Balivo. La conduttrice, difatti, l’ha prontamente zittito invitandolo a non fare nomi di persone non presenti li in studio.

Di seguito le parole della conduttrice a Luigi Avella:

No, no, no, no! Non facciamo nomi di persone che non ci sono Luigi!

A quel punto, ripreso dalla padrona di casa, l’ospite ha immediatamente troncato la frase e la conversazione è ripresa su toni più tranquilli. Caterina Balivo ha difatti continuato l’intervista con Avella ed il talk sulla vicenda insieme agli altri ospiti presenti in studio.