Luxuria bacchetta Pago: “Pregiudizio e ignoranza”, interviene la Eboli

L’attivista non ci sta: le frasi di Pacifico Settembre nei confronti di Licia fanno discutere. Luxuria punge il gieffino su Twitter

Le recenti affermazioni del cantante sardo pare non siano piaciute a molte persone, tra queste anche l’ex parlamentare Vladimir Luxuria. L’opinionista ha espresso la sua opinione in merito pubblicando un post su Twitter dove ha aspramente criticato Pago. Quest’ultimo avrebbe avuto un’uscita davvero infelice nei confronti della sua coinquilina Licia Nunez. Parlando con la sua fidanzata, Serena Enardu, il cantautore le ha sottolineato il fastidio per la vicinanza tra le due donne, data l’omoses.ualità dell’attrice. Dichiarazioni che hanno scatenato il mondo del web e non solo. Nella mattina del 12 febbraio, durante la messa in onda di Mattino 5, Federica Panicucci ha ripreso il gieffino per aver tirato in ballo anche il popolo pugliese. Nelle ultime ore, Vladimir ha cinguettato sulla vicenda: tra i vari commenti al post è comparso anche quello della compagna della Nunez, Barbara Eboli.

Vladimir Luxuria tuona su Pacifico: “Ignorante”

Durante un confronto con la Enardu, Pago le ha consigliato di non stare troppo vicina a Licia: “Sono geloso di Licia. Ricordati che è pugliese, sono geloso perché è omoses.uale”. Dichiarazioni che ha fatto insorgere anche la conduttrice di Mattino 5 che ha affermato: “Pugliese come se fosse una colpa. Io vorrei salutare gli amici pugliesi”. Nelle ultime ore è intervenuta anche l’opinionista di Live-Non è la d’urso Vladimir Luxuria che, tramite un post sul suo canale ufficiale di Twitter, ha rimproverato il gieffino: “Uno pensa che certi luoghi comuni lgbt siano ormai superati e poi da Pago, un concorrente del Gf Vip sento cose tipo che per una donna meglio non avvicinarsi a una lesbica che per giunta è pugliese… nessuna gelosia può giustificare tanto pregiudizio e ignoranza“.

Barbara Eboli: “Sono senza parole”

Anche la compagna di Licia Nunez è entrata nel dibattito aperto dall’attivista, facendo luce su un’altra affermazione, forse più grave di quella ripresa da Luxuria: “E poi vogliamo anche parlare che ha detto ‘mi toglierei un rene per far uscire Licia’? Io sono senza parole“. Alfonso Signorini interverrà sulla vicenda? Non ci resta che aspettare la prossima puntata di venerdì 14 febbraio.