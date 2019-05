Luxuria al Gf, il messaggio dei genitori commuove tutti: il gesto verso Barbara

Grande Fratello, Vladimir Luxuria lascia la Casa dopo una settimana come ospite

I genitori di Vladimir Luxuria hanno mandato un bel messaggio all’ospite del Grande Fratello 2019. Luxuria è rimasta nella Casa per una settimana, e forse al pubblico sarebbe piaciuto vederla di più. I suoi racconti erano seguiti attentamente sia dai concorrenti del Gf 16 sia dal pubblico a casa. Vladimir ha dimostrato, in ogni sua apparizione in televisione, di avere qualcosa da insegnare, che i suoi racconti non sono mai fatti a caso e possono aiutare molti ragazzi che oggi soffrono, come lei ha sofferto in passato. E poi è anche una donna divertente, simpatica, con molta ironia e sa far ridere. Saggia, quindi, ma anche di grande compagnia. Un vero peccato perderla, ma ormai i concorrenti avevano capito che non si sarebbe fermata a lungo e che sarebbe stata un’ospite.

Luxuria, i genitori mandano un messaggio al Gf: le parole della mamma

Prima di salutarla, Barbara d’Urso ha mostrato un video riassuntivo della settimana di Luxuria al Grande Fratello. Sono andate in onda le sue risate, le sue chiacchierate e i racconti sul suo doloroso passato. In uno di questi parlava di un episodio legato al padre, che da ragazzina l’ha fatta soffrire. Così stasera i suoi genitori le hanno mandato un video al Gf. Queste le parole della mamma: “Ti sei messa alla prova un’altra volta e ci sei riuscita. Non pensare più a quello che è accaduto tanti anni fa. Sono orgogliosa di te per quello che fai e che farai. La gente avrà sempre da ridire, una cosa ti dico: non ti curar di loro ma guarda e passa”.

Luxuria papà, le parole al Grande Fratello e il gesto verso Barbara d’Urso

Anche il padre, che però sembrava avere più difficoltà a parlare davanti a una telecamera, ha voluto mandare un messaggio a Vladimir. Il papà ha detto questo: “Hai una saggezza interna che alle volte mi colpisce. Comunque un abbraccio, una stretta di mano e ci vediamo alle prossime”. Molto più sintetico rispetto alla mamma, ma Luxuria è rimasta colpita da questo gesto. Il papà inoltre ha voluto anche mandare un abbraccio a Barbara d’Urso, a fine messaggio!