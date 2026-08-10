Lutto per Francesca Fialdini, morta la nonna sfuggita tre volte ai tedeschi: le parole della conduttrice

Francesca Fialdini colpita da un grave e doloroso lutto. La conduttrice Rai, lunedì 10 agosto, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha reso noto che è morta la sua amata nonna Giannina, considerata il pilastro della sua famiglia. L’anziana si è spenta a 99 anni. Con Francesca aveva un legame molto forte. Tra l’altro, il pubblico televisivo aveva sentito parlare della donna durante Ballando con le Stelle. Fialdini lo scorso anno ha partecipato al talent show condotto da Milly Carlucci come concorrente e aveva dichiarato che la sua “consulente” era proprio nonna Giannina. Sempre la nipote aveva raccontato che il tifo dell’amata parente era diviso tra lei e Barbara D’Urso.

Morta la nonna di Francesca Fialdini: il post della conduttrice

“La mia amatissima e adorata nonna Gianna, la nonna Giannina… Amica e confidente, pilastro del mio cuore, adesso un po’ perso. Mi mancherai infinitamente nonna”, ha scritto Fialdini nel dare l’ultimo saluto sui social alla nonna. “Donna libera, simpatica, intelligente. Avanti per i suoi tempi – ha aggiunto – Memoria storica della nostra famiglia e della nostra terra Apuana. Per tre volte fuggita ai tedeschi, attraversava le montagne per il sale o lo zucchero. I suoi piedi lo raccontavano ancora. Nonna amica mia, sono stata così fortunata ad averti fino ad oggi. #99anni d’amore”.

Tanti colleghi hanno scritto messaggi di sostegno e vicinanza alla conduttrice di Da noi… A ruota libera. Tra i primi a esprimere solidarietà ci sono stati Mara Venier, Caterina Balivo, Elena Santarelli, Alba Parietti, Paolo Conticini, Elena Sofia Ricci, Sergio Friscia, Alessandra Tripoli, Carolyn Smith, Elisabetta Ferracini e i membri della Gialappa’s Band. Tantissimi anche i fan che hanno scritto parole di supporto rivolte a Fialdini.

Francesca Fialdini, l’indiscrezione sul nuovo ruolo a Ballando con le Stelle

Francesca Fialdini, nella prossima stagione, tornerà in onda con Da noi… A ruota libera. Si sono inoltre fatte insistenti negli ultimi giorni le voci che sostengono che avrà anche un ruolo a Ballando con le Stelle, programma in cui lo scorso anno ha partecipato da concorrente. Alcune indiscrezioni riferiscono che potrebbe diventare la nuova custode del tesoretto, andando a sostituire Alberto Matano, il quale dovrebbe essere dirottato in giuria al posto di Fabio Canino.

Nelle ultime ore ha però preso maggiore piede l’ipotesi che possa essere nominata nel ruolo di inviata nella Sala delle Stelle. Non si esclude che al tesoretto possa così approdare Lucio Presta, potente agente televisivo e marito di Paola Perego. Per quanto riguarda la giuria, Barbara D’Urso dovrebbe sostituire Selvaggia Lucarelli.