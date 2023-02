Lutto per Cristina D’Avena, morto attore di Licia: il ricordo

Pessime notizie per Cristina D’Avena, che nelle scorse ore ha dato il suo personale addio sui social ad uno dei suoi più stretti collaboratori fra la fine degli anni ’80 e i primissimi ’90: si è infatti purtroppo spento nelle scorse ore Vittorio Bestoso, apprezzato doppiatore di molti dei personaggi dei più amati cartoni animati, serie tv e videogiochi dell’epoca, oltre ad essere stato attore nel ruolo di Jack nelle serie Licia dolce Licia, Teneramente Licia e Balliamo e cantiamo con Licia.

Cristina D’Avena, per omaggiare il collega scomparso, si è limitata a pubblicare una breve clip di una scena della serie di cui è stata protagonista per tanti anni, uno show diventato un vero e proprio cult per un’intera generazione di bambini oggi ormai adulti. Nel video si vede Vittorio Bestoso (scomparso all’età di 70 anni) interpretare il ruolo di un manager discografico che dopo aver sentito la voce della tenera Licia (interpretata proprio dalla cantante bolognese) decide di includerla nel gruppo dei Bee Hive.

“Ciao Vittorio” ha scritto la D’Avena nel suo post, aggiungendo un cuoricino grigio nella didascalia. Sono già tantissimi i messaggi di cordoglio e di affetto all’artista apparsi nei commenti del suo post, fra cui quello di Marco Bellavia, l’ex gieffino e conduttore di Bim Bum Bam che nella serie tv interpretava il ruolo di Steve (Bellavia ha lasciato un cuoricino).

La lunga carriera di Vittorio Bestoso, dai cartoni animati alle serie d’azione

La voce calda e profonda di Bestoso è stata a lungo un punto di riferimento per tutti gli appassionati di molte delle serie per bambini di punta di Fininvest/Mediaset. L’attore aveva infatti dato la voce nell’anime Dragon Ball al personaggio di Re Yammer e si era prestato anche a doppiare il personaggio del Pinguino in Batman. Tra i cartoni animati doppiati nel corso del tempo vale la pena ricordare anch Sandy dai mille colori, Magica magica Emi e Un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo per Rina.

Per quanto riguarda invece i prodotti per i più grandicelli, Vittorio Bestoso aveva lavorato in sala di doppiaggio dando la voce all’attore Robert Lansing nella serie Automan e anche ad Albert Hall in Thief – Il professionista.