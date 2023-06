Lutto in Rai, morto Raveggi: il dolore di Venier, Conti e Amadeus

Lutto nel mondo della Ra: è morto Gian Piero Raveggi, storico capo struttura ed ex dirigente della rete. La notizia è arrivata questa mattina e i messaggi di dolore da parte di chi l’ha conosciuto si stanno moltiplicando minuto dopo minuto. In particolare, a esprimere il suo dolore per la morte dell’ex dirigente Rai è Mara Venier. Usando il suo profilo Instagram, la nota conduttrice di Domenica In fa sapere che aveva visto Raveggi solo qualche giorno fa.

“Ciao Giampiero, amico da sempre, settimana scorsa eri venuto a casa a salutarci, abbiamo riso e ci siamo raccontati tante cose… Non ho parole”

Questo il doloroso saluto di Mara Venier per Gian Piero Raveggi. Il volto storico di Rai Uno accompagna questo commosso messaggio con una foto che la ritrae insieme all’ex dirigente e al marito, Nicola Carraro. Solo nelle scorse settimane, la conduttrice ha detto addio al genero Pier Francesco Forleo, marito di sua figlia Elisabetta.

Non mancano sui social network i saluti da parte di altri volti noti della Rai. Carlo Conti condivide una foto di Raveggi e scrive: “Ciao Giampiero, amico e grande ex dirigente Rai con il quale ho condiviso tanti programmi”. Commentano l’addio del conduttore all’ex dirigente Rai Francesca Vaccaro, Afef Jnifen e Alessia Ventura.

Salutano Gian Piero Raveggi anche Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo, i quali ricordano i preziosi consigli ricevuti da lui negli anni. Il conduttore del Festival di Sanremo scrive su Instagram: “Purtroppo da oggi il nostro grande amico Gian Piero non c’è più. Un immenso dolore”. Ammette che per lui è stato un privilegio condividere dei momenti belli, che non dimenticherà mai. “Ci mancherai”, conclude così il suo post Amadeus.

Non manca all’appello Monica Leofreddi, la quale esprime così tutto il suo dolore:

“Il bene che ti ho voluto Gian Piero. Eri un signore di altri tempi, in una televisione di altri tempi. Eri l’amico, il marito, il padre, il nonno che tutti vorremmo avere. Era impossibile non volerti bene”

Sabrina Salerno si unisce ai commenti di cordoglio, facendo notare che questa è sicuramente “una notizia terribile” e confermando che Gian Piero Raveggi è stato “proprio un signore di altri tempi”. Salutano l’ex dirigente Rai anche altri volti della televisione italiana, come Manila Nazzaro e Milena Miconi.

Infine, Simona Ventura condivide un lungo messaggio per salutare Raveggi, ricordando il Festival di Sanremo 2004, evento da lei raggiunto grazie anche a lui.

“Non potrò mai dimenticare il nostro #sanremo2004. Se non ci fossi stato tu, la barca non sarebbe rientrata in porto. Ci eravamo ritrovati. Ci mancherai”

Tanto dolore sui social network da parte dei volti della Rai, in quanto Gian Piero Raveggi si è fatto ben volere da tutti negli anni.