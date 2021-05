Lupin, Netflix: svelata la data dei nuovi episodi, ecco quando escono

L’attesa sta per finire: gli appassionati della serie Lupin, dans l’ombre d’Arsène, distribuita da Netflix, a breve potranno gustarsi i nuovi episodi dopo quelli della prima parte. L’annuncio da parte del colosso a stelle e strisce dello streaming era parecchio atteso ed ora è giunto: la data da cerchiare in rosso sul calendario è l’11 giugno 2021. In quel giorno Omar Sy, attore che veste i panni del ladro gentiluomo nella fiction, tornerà in onda con nuove trame e avventure al cardiopalma. Naturalmente guidato dalla sete di verità, giustizia e vendetta.

Dunque, a partire da oggi, giorno in cui Netflix, attraverso un post social, ha reso nota la data di uscita della seconda parte della serie tv, bisognerà aspettare 30 giorni esatti per vedere le nuove peripezie del ladro più famoso della storia.

Lupin, dans l’ombre d’Arsène: ci sarà una seconda stagione? I fan possono sperare

La notizia, oltre a far esplodere la soddisfazione dei fan del prodotto audiovisivo targato Netflix, già porta con sé un interrogativo gettonatissimo: la seconda parte della serie sarà quella conclusiva oppure ci sarà una seconda stagione? Al momento, su questo fronte, tutto tace.

Probabile che ogni decisione sia rimandata a dopo la distribuzione delle puntate della seconda parte dello show. Tuttavia gli appassionati della serie possono nutrire ampie e concrete speranze su un eventuale allungamento delle vicende del ladro gentiluomo interpretato da Omar Sy. Soprattutto dopo il largo successo avuto dai primi episodi mandati in onda.

Insomma, è difficile che una serie che ha avuto così tanto apprezzamento a livello globale non possa essere rinnovata. Nel frattempo il pubblico che ha assaporato la prima parte di Lupin, dans l’ombre d’Arsène può leccarsi i baffi pregustando il proseguo delle sue vicende. La sinossi ufficiale di Lupin 2 così recita: “La sete di vendetta di Assane nei confronti di Hubert Pelligrini che ha fatto a pezzi la sua famiglia. Con le spalle al muro, ora deve pensare a un nuovo piano, anche se questo significa mettersi in pericolo.”

Da sottolineare inoltre che la macchina produttiva della serie, nonostante gli inevitabili ostacoli causati dalla pandemia Covid in corso, ha fatto di tutto per riuscire a confezionare le nuove puntate in tempi record. Missione compiuta: tra poco Lupin tornerà sul piccolo schermo!