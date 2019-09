Lunetta Savino a La Vita in Diretta: la sorpresa di Enrico Brignano

La Vita in Diretta, Lunetta Savino super ospite: la sorpresa di Enrico Brignano la fa emozionare

Oggi, 19 Settembre 2019, Lunetta Savino è stata la super ospite de La Vita in Diretta. L’attrice in questi giorni è al cinema con il film ‘Rosa’ e per questo motivo Lorella Cuccarini l’ha ricevuta nello studio del programma. Durante l’intervista la presentatrice e l’attrice hanno ricordato la fiction Un medico in Famiglia grazie alla quale la Savino ha conosciuto il successo. Lunetta, infatti, ha interpretato Cettina la simpatica governante della famiglia Martini e grazie a questo personaggio è entrata nel cuore degli italiani. Durante questo bellissimo ricordo, però, la Cuccarini le ha annunciato che per lei c’era una sorpresa proveniente da un suo ‘ex fidanzato’. La conduttrice ha così mostrato alla Savino un video registrato per lei da Enrico Brignano che a Un Medico in Famiglia ha interpretato il suo moroso.

Enrico Brignano sorprende Lunetta Savino a La Vita in Diretta e le fa i migliori auguri

Ah quante risate ci ha regalato l’indimenticabile coppia! Enrico Brignano, che alcuni giorni fa è stato ospite nella trasmissione, ha ricordato con affetto i momenti passati insieme a Lunetta e le ha fatto i migliori auguri per quello che sarà il suo futuro. L’attrice pugliese è apparsa davvero emozionata guardando il video che il suo ex collega le ha inviato. Una sorpresa a dir poco fantastica che ha scatenato molteplici applausi anche in studio. Tantissime persone, infatti, sono ancora legate a Un medico in famiglia e ai suoi fantastici personaggi. Poi l’intervista si è spostata su ‘Rosa’, il film con cui l’attrice è nelle sale cinematografiche proprio durante questi giorni.

La Vita in Diretta, Lunetta Savino al cinema con il film “Rosa”. Le parole sul suo personaggio:

Lunetta Savino interpreta una donna, che ormai ha perso la giovinezza, la cui vita è stata sfortunatamente segnata da un grande dolore: la perdita della figlia minore. La protagonista però cerca pian piano di ripartire e di ritrovare la felicità e, come l’attrice stessa ha svelato, sarà poi la figlia che ha perso a ridarle la spensieratezza perduta, in un certo senso.