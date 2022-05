“Lulù Selassié non sta bene, sono in pensiero”: lo sfogo di Clarissa

Non è un periodo facile per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip dopo la dolorosa rottura con Manuel Bortuzzo

Lucrezia, Lulù, Selassié non sta attraversando un momento facile. A ribadirlo la sorella minore Clarissa, anche lei ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La rottura da Manuel Bortuzzo, arrivata come un fulmine a ciel sereno nonostante le promesse e dichiarazioni d’amore, ha influito pesantemente sulla vita privata della 23enne.

La confessione di Clarissa Selassié su Lulù

In una diretta Instagram, come riporta Biccy, Clarissa Selassié ha confidato apertamente a proposito della sorella maggiore Lucrezia, con la quale ha vissuto l’esperienza al Grande Fratello Vip:

“Sono amareggiata e pensierosa. Sto molto in pensiero per Lulù, perché comunque mia sorella in questo periodo non sta attraversando cose molto facili e sto male con lei e per lei. Sono sempre al suo fianco”

Per ora Clarissa ha preferito non aggiungere altro. Nessun commento inerente il comportamento di Manuel Bortuzzo. L’ex nuotatore dopo aver scaricato Lulù l’ha bloccata su WhatsApp e ha cancellato tutte le foto di coppia sui social network. La famiglia Selassié, che aveva accolto Manuel come un figlio e un fratello, è rimasta delusa da questa svolta inaspettata.

Una rottura dolorosa tra Manuel Bortuzzo e Lulù

Lucrezia Selassié, come confidato in un’intervista concessa al settimanale Chi, non ha avuto modo di avere un ultimo confronto con il ragazzo e ha puntato il dito contro il padre di lui, il signor Franco Bortuzzo. Secondo la principessina etiope è stato l’uomo a distruggere la loro relazione sbocciata nella Casa più spiata d’Italia. Stando alle dichiarazioni di Lulù l’ex suocero avrebbe fatto di tutto per allontanare il figlio dall’ex gieffina.

Dal canto suo Bortuzzo senior ha rimarcato pubblicamente che Manuel e Lulù appartenevano a due mondi molto diversi e che la decisione finale è stata presa dall’ex opinionista di Italia Sì senza alcun interferenza esterna. Franco non ha evitato di rimarcare che ci aveva visto lungo fin dall’inizio: durante la messa in onda del Grande Fratello Vip Bortuzzo non si è mai espresso favorevolmente riguardo la liaison tra il suo primogenito e la Selassié.

Manuel Bortuzzo, al contrario del genitore, ha preferito non replicare alle ultime dichiarazioni della sua ex fidanzata: in questo periodo è più che mai concentrato sulla promozione di Rinascere, il film tv Rai che racconta la sua dolorosa storia.