Bortuzzo, il padre di Manuel risponde a Lulù: ennesima frecciatina

Non c’è pace per Lulù Selassiè. Dopo la fine della sua love story con Manuel Bortuzzo, sbocciata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6 e finita improvvisamente con un gelido comunicato stampa dato in pasto ai media, il padre dell’ex nuotatore continua a mettere benzina sul fuoco. Il signor Franco Bortuzzo non se le manda affatto a dire ed è tornato all’attacco della Princess dopo la sua intervista al settimanale Chi uscita ieri 4 maggio 2022. Ecco come ha risposto il padre di Manuel alla 23enne.

Il padre dello sportivo Manuel Bortuzzo, Franco, ha rilasciato oggi, 5 maggio 2022, un’intervista ai microfoni del settimanale Nuovo a proposito della rottura tra il figlio e la Princess etiope Lucrezia “Lulù” Selassiè. A modo suo il signor Franco ha voluto replicare alle dichiarazioni della 23enne, che lo ha accusato di essere stato la causa della fine della storia con Manuel in quanto si è comportato in maniera invadente. Il padre del nuotatore ha minimizzato dicendo di non essere così asfissiante nei confronti del 23enne:

“Non ho voglia di giocare con il gossip. Non mi sono mai pronunciato più di tanto sulla storia di mio figlio… Lo ammetto: sono presente nella sua vita da sempre, ma non mi piace interferire con le sue vicende personali”.

Il signor Franco, però, ha comunque tirato, involontariamente o meno, una nuova frecciatina alla sorella di Clarissa e Jessica Selassiè.

“Certo è che, però, i genitori alla fine ci vedono molto lungo”.

In sostanza Bortuzzo pensa di aver capito subito, fin dagli albori della loro relazione, che Lulù non fosse la ragazza giusta per il figlio. D’altronde ciò non è mai stato un mistero. Durante la permanenza del figlio nella Casa di Cinecittà Bortuzzo ha spesso rumoreggiato criticando la sua vicinanza all’etiope. Resta da vedere se la Princess reagirà a questa ennesima frecciatina o deciderà di lasciar perdere e scrollarsi di dosso questa situazione.

La rottura con Bortuzzo è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Tutto è successo poco dopo che i due hanno rivelato di essere sempre più innamorati e di voler fare sul serio. Lo sportivo, la cui storia romanzata è stata rappresentata nel film TV Rinascere, in onda domenica 8 maggio 2022 su Rai1, è stato addirittura già pizzicato con la sua ex, Federica Pizzi, e ha cancellato le foto pubblicate su Instagram insieme alla sua ex. Manuel ha già voltato pagina?