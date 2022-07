Lulù, foto in intimo da capogiro: il commento di Barù scatena il caos

Lucrezia ‘Lulù’ Selassié da urlo, Barù commenta ed è subito il caos. Nelle scorse ore la principessa etiope e il nipote di Costantino Della Gherardesca, entrambi protagonisti del Grande Fratello Vip 6, si sono scambiati un paio di battute su Instagram, innescando una miriade di reazioni tra i fan. Tutto ha avuto inizio quando la giovane ha pubblicato un post IG in intimo, alquanto ‘incendiario’: si è immortalata sul letto, con il suo cane e con un perizoma da far girare la testa. Pochi minuti dopo che gli scatti sono stati messi in rete, Barù li ha adocchiati e ha provveduto a commentarli. Naturalmente lo ha fatto a suo modo, ossia con ironia british.

“I’m every photographer’s dream”, ha scritto Lulù. Tradotto: “Sono il sogno di ogni fotografo”. Barù è spuntato con puntualità curiosa sotto al post. “Just chilling with my dawg”, ha chiosato, vale a dire: “Mi sto soltanto rilassando con il mio amico”. Il flash ovviamente ha avuto come riferimento gli scatti dell’influencer e del suo amico a quattro zampe. E la principessa? Come ha reagito? “Yoooo amore. I miss u!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lulú????????‍♀️???? (@luluselassieofficial)

Lo scambio di battute, in particolare le parole di Barù, ha provocato reazioni tra le più disparate. C’è chi ha apprezzato il suo classico modo di fare leggiadro e chi, evidentemente non conoscendo granché la lingua anglosassone, lo ha attaccato, affermando che ha fatto un commento fuori luogo. Fatto sta che si è generato il caos con diversi internauti inferociti che, andando palesemente fuori strada, hanno accusato il cuoco di volgarità.

Al di là delle critiche, interessante notare che lo chef e Lulù sono rimasti in ottimi rapporti. Si ricorda che Barù, per mesi, durante e dopo il GF Vip 6, è stato chiacchierato dal gossip per via del rapporto con la sorella di Lucrezia, Jessica Selassié. Tra i due, a un certo punto, sembrava che potesse nascere qualcosa che andasse oltre la semplice amicizia. A Jessica sarebbe piaciuto tentare un’avventura sentimentale, peccato che Barù abbia chiuso a ogni possibilità in tal senso.

“Una bella amicizia, punto”, ha ribadito a più non posso. E infatti così è stato: i ‘Jerù‘ sono rimasti soltanto un sogno dei fan, visto che di concreto nulla è capitato e una relazione sentimentale mai è sbocciata.