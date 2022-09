Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè e Astol, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, “stanno insieme”. Il gossip ha preso piede nelle ultime ore dopo che la protagonista del Grande Fratello Vip 6 e il giovane si sono immortalati sui social in atteggiamenti complici. Molti hanno pensato che Pasquale Giannetti (vero nome del rapper) e la principessa avessero scelto di avviare una liaison. A suggerire ciò sono stati i diretti interessati. In particolare a spingere a pensare che ci fosse qualcosa che andasse al di là di una semplice amicizia è stato l’ultimo scatto condiviso dall’artista: un’istantanea della mano di Lulù appoggiata sulla sua gamba. Una foto intima, privata e dolce che ha lasciato presupporre che ci fosse del tenero. E invece? E invece no, l’ennesimo giochino gossipparo che lascia un po’ il tempo che trova.

Fonti vicine a Fanpage.it hanno reso noto che quella con Astol non è una relazione sentimentale. Tra il cantante e Lulù c’è soltanto una bella amicizia. La testata campana aggiunge che il motivo per cui non può esserci in questo momento per la principessa una relazione in corso è semplice: pur optando per la via del silenzio, non ha ancora scordato Manuel Bortuzzo.

Bene, perfetto. Sicuramente però a Lulù e ad Astol piace finire nella cronaca rosa nostrana, visto che hanno con ogni probabilità voluto seminare degli indizi ‘equivoci’ per far credere che tra loro ci fosse altro che un’amicizia. Qualche articolo di giornale a qualcuno fa sempre comodo. Attenzione, però, perché a forza di giocare con il gossip c’è il rischio di bruciarsi. Una volta va bene, la seconda volta pure, la terza magari diventa stucchevole e ridondante. Insomma, per farla breve, il gioco è bello quando dura poco. Chi ha orecchi per intendere, intenda.

Capitolo Bortuzzo: il nuotatore ha dimenticato in fretta la principessa. Da pochi giorni ha ufficializzato la relazione con Angelica Benevieri, Anche in questo caso ci sono stati mugugni. Motivo? Manuel aveva assicurato che dopo il can can mediatico che si scatenò su di lui dopo l’annuncio della fine della love story con la principessa etiope, avrebbe vissuto un eventuale nuovo amore privatamente e lontano dai social. Promessa non mantenuta.