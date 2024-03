L’ultima trovata della Ferragni e Fedez se va di nuovo dall’Italia

Fedez e Chiara Ferragni continuano a essere ormai due ‘entità’ lontane e a se stanti. Da settimane ormai conducono vite separate ed evitano accuratamente di incrociarsi. Infatti quando lei se ne va in viaggio con la sua famiglia, lui resta a Milano. E quando nel capoluogo milanese torna la (ex moglie), il rapper come per magia si volatilizza. Il copione si è ripetuto nelle scorse ore. La cremonese è rientrata in patria dopo aver trascorso un periodo a New York. Pronta la ‘contromossa’ del cantante che ha preso un aereo e si è diretto a Londra in compagnia della sua assistente ‘ombra’ Eleonora Sesana, colei che lo ha anche accompagnato di recente a Miami (no, tra i due non c’è una relazione ‘clandestina’. ‘Solo’ un rapporto di amicizia e professionale).

Insomma, la situazione matrimoniale è talmente esplosiva che i due ex piccioncini al momento preferiscono porre addirittura importanti distanze geografiche. Nel frattempo la star di Instagram in declino per il caso del ‘Balocco gate’ non smette di lavorare all'”operazione recupero credibilità“. Da quella, professionalmente parlando, dipende il suo futuro. Chiara lo sa bene e infatti sta provando diverse strade per riuscire a tornare ad essere apprezzata come un tempo. Una missione per nulla facile, ma tentar non nuoce. Anche perché di alternative non ce ne sono.

Alla luce di ciò, nelle scorse ore la Ferragni ha azzardato una nuova mossa. Ha deciso di aprire un canale su Telegram, social ben diverso rispetto al suo habitat naturale, vale a dire Instagram. Giovedì ha chiesto ai suoi followers Ig cosa ne pensassero a proposito di un suo ingresso su Telegram. Poche ore dopo aver lanciato il sondaggio, l’influencer è passata all’azione.

Lungo la giornata di venerdì 15 marzo, intorno alle 12.30, ecco che su Telegram ha dato avvio al progetto Chiara’s most loyal (cioè I fedelissimi di Chiara). In una manciata di ore si sono iscritti oltre 40 mila utenti. Perché impegnarsi in ciò? Le ragioni possono essere svariate. Su Telegram i commenti sono pubblici. Non possono essere filtrati e dunque chiunque può leggerli, a patto che non vengano rimossi o cancellati. Inoltre il social ha vie più ‘dirette’ di contatto con i fan. In breve la Ferragni sta provando a mostrarsi più trasparente. Da qualche parte, d’altronde, bisogna pur ricominciare.